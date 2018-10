Del video skandaloze, Alizoti u mor peng nga Drejtori i Policisë, roli i Ballës, dëshmia

Deputeti Salianji ka paraqitur në “Opinion” një video skandaloze në të cilën rrëfehet dëshmitari kyç i Prokurorisë që pretendon se ka qenë ai njeriu që ka imituar zërin e Agron Xhafës.

Në atë video të shkurtër prej katër minutash, Fred Alizoti tregon se si Drejtori i Policisë e ka marrë thuajse peng dhe e ka çuar me makinën e tij në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të dëshmuar nën presion dhe joshje për të deklaruar se zëri në përgjimin e Babales ishte i tiji dhe jo i Agron Xhafës.

Alizoti tregon se në derën e Prokurorisë e ka pritur Kryetari i grupit parlamentar të PS, Taulant Ballad he e ka shoqëruar në ambjentet e Prokurorisë duke i kërkuar që të kalojë në anën e tyre se do ti jepnin para dhe do ta dërgonin jashtë vendit.

Në pamjet e transmetuara, Alizoti nuk e di se po regjistrohet thotë se është marrë në makinë nga Drejtori i Policisë së Shtetit Ardi Veliu dhe është dërguar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda në mënyrë që të pranojë versionin që i shkon për shtat mazhorancës.

“Je me ne apo me ata” – i ka thënë Veliu, Fredi Alizotit. Ky i fundit thotë se e ka takuar edhe Taulant Balla me 2 persona të tjerë.

Ai rrëfen se si po i bëhej presion që të pranonte se ishte ai që kishte folur si Agron Xhafaj në bisedën me Babalen.

Në rrëfimin e tij Alizoti phon se ai nuk dinte asgjë në lidhje me përgjimin që i ishte bërë Xhafës nga babalja dhe se si ishte realizuar. Alizoti thotë se atë e kiishte marrë në shtëpinë e tij Drejtori i policisë bashkë me shoferin e vet. “Ka qenë ora 8 e darkës kur erdhën bahskë dhe më morën.

Më çuan në Prokurorinë e Krimeve të Rënda dhe kërkuan që të pranoja se zëri në inçizim ishte i imi”, tregon Alizoti në rrëfimin e tij në videon e transmetuar në “opinion”.

Pasi deputeti i PD Salianji nxori video qe dogji dhe përvëloi dëshmitarin e prokurorisë që mbronte Agron Xhafën duke thënë se atij i kishte bërë presion drejtori policisë Ardi Veliu, në vend që të kuptonin se si ishte manipuluar hetimi, Nano dhe Vangjeli u hakërryen me sharje dhe ofendime për opozitën duke e braktisur rrolin e gazetarit që kërkon të vërtetën dhe duke marrë rrolin e militantit.

Në vënd që të pyesnin se si qe e mundur qe personi ku prokuroria kishte mbështetur gjithë akuzën fallco dilte në këtë mënyrë, ata u hodhën me sulme personale ndaj Salianjisit me fjalët më fyese dhe duke e parë si mjerimin e opozitës.