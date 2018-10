Dega e PD në Britaninë e Madhe nis organizimin në Grupseksionet Barking dhe Dagenham

Demokratët kanë nis organizimin kudo që janë jashtë apo brenda Shqipërisë për të dhënë më të mirën për vendin, për të dhënë alternativën, për t’u organizuar dita-ditës më objektivin e vetëm: Largimin nga qeverisja të Rilindjes e cila rrënon çdo ditë vendin, i zhyt qytetarët në varfëri, i detyron të braktisin vendlindjen duke iu vrarë dhe shpresën.

E kur Atdheu i thërret, demokratët janë gati dhe mblidhen kudo që janë. Eshtë radha pas ca ditësh e anëtarësisë së Grupseksionit të Partisë Demokratike Barking dhe Dagenham, pjesë e Degës së PD-së Britaninë e Madhe për tu takuar, ku njoftohet dhe takimi i radhës.

Njoftimi jepet nga vet kryetari i Grupseksionit të PD Barking dhe Dagenham z.Gazmend Cufaj i cili fton të gjithë anëtarët e grupseksionit të tij se, me datë 29.10.2018, ora 7-8 pm në adresën : Sëeet London 62a longbridge road, Barking IG11 8RT, për organizimin e mbledhjes së radhës së seksionit me rastin e një vjetorit të zgjedhjes në detyrë të kryetarit dhe krijimit të këtij grupseksioni, me temë: – “Forcimi dhe rritja e rolit të anëtarëve të grupseksionit dhe shtimin e radhëve të anëtarësisë?.

Po në këtë njoftim z.Gazmend Cufaj njofton se rendi i ditës së këtij takimi do të jetë: Fjala e kryetarit të Grupseksionit, prezantimi i rendit të ditës, mesazhi i të ftuarit special. Fjalën do ta marrë dhe kryetari i degës së PD, në Britaninë e Madhe z.Naim Hasani i cili do të jap një mesazh për anëtarësinë dhe së bashku më kryetarin e Grupseksionit Barking dhe Dagenham, z.Cufaj do të ftojnë të gjithë qytetarët shqiptarë më banim në Londër për të iu bashkuar Partisë Demokratike, për të ngjeshur radhët rreth kësaj force politike, si e vetmja shpresë për të nxjerrë vendin nga kolapsi ku ndodhet, për të dhënë kontributin e tyre për një Shqipëri të zhvilluar, pa drogë, krim dhe korrupsion.

Në këtë takim do të këtë dhe diskutime të lira dhe ku flitet dhe për angazhimet për të ardhmen e PD, forcës së parë antikomuniste, reformiste dhe integruese e Shqipërisë si dhe pika të tjera të lira në rendin e ditës.

Kreu i Grupseksionit Barking dhe Dagenham, z.Gazmend Cufaj, njëkohësisht dhe anëtari i Kryesisë së Degës së PD, Britani e Madhe, do të kujdeset që veç pjesmarrjes masive çdo gjë në aspektin e organizimit të shkojë si mos më mirë. Organizimi ka nisur, shqiptarët kanë vendosur t’i dalin zot vendit të tyre dhe ky kontribut për shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Shqipëri pritet të vijë qartë dhe nga diaspora. Ditët e kësaj qeveria tashmë janë të numëruara.