Dako reagon si djali përdhunues i Rrahmanit nga burgu për Bashën: Do ta shikosh Durrësin e Krujën

Kreu i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako ka reaguar me të njëjtën gjuhë si djali përdhunues i deputetit socialist, Rrahman Rraja ndaj kreut të opozitës, Lulzim Basha.

Ashtu si përdhunuesi Rraja, edhe Gjushi kërcënon Bashën me vjedhjen e votave duke i thënë “do ta shikosh Durrësin, Shijakun dhe Krujën”.

Reagimi i Dakos

“O Lulëzim Basha! Ti duhet t’i harrosh Durrësin, Shijakun dhe Krujën. Sepse dikur edhe votonin për Saliun e për PD, po për toçin e Saliut votojnë vetëm nostalgjikët e PD dhe aq! Ti duhet ta kuptosh që s’ke vota o Lulëzim dhe s’ta kam fajin as unë, as durrsakët, as shijaksit as krutanët. NUK KE VOTE! Je një peshk rezervati që nuk hahesh dot dhe hidhu përpjetë sa të dush me kaseta me telefonata e me sajesa vemjesh.. TY NUK TE BESON ASKUSH o toçi i Saliut që i hap telefonin vetëm kunatit.

Kurse mua më besojnë se ju hap telefonin të gjithëve dhe s’i kam duart as me gjak, as me zhul eurosh si puna jote! Ti vazhdo dil e shpif përditë jo krimi, jo droga, jo leku jo byreku, se ka ardh koha t’i marr edhe ca lekë unë nga thesi që të mban kunati ty. Do shihemi në gjyq bashkë ose në fakt jo, se ti merr raport mjekësor kur të thërret gjykata. Toç!”

Të njëjtën deklaratë bëri edhe djali përdhunues i deputetit të PS, Rrahman Rraja, me pranga në duar pasi doli nga Gjykata. “Basha do ta shohë në zgjedhjet e ardhshme se kush është Rexhep Rraja”, tha përdhunuesi Rraja.