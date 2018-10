Bushati i kërkoi Safet Bajrit të bëjë vota për Finon në këmbim të heqjes së dënimit në Belgjikë

Ish-Kryeministri Berisha ka paraqitur në intervistën e dhënë në Ora Neës se ministri i Jashtëm i ka kërkuar në takim Safet Bajrit të bëjë vota për Bashkim Finon në kohën kur ky i fundit kandidonte për kreun e Federatës shqiptare të futbollit përballë Dukës. “Kush e dërgoi Bushatin në tyakim me Safet Bajrin që ti kërkonte vota për Finon që të zgjidhej në krye të Federatës?” ka qenë pyetja retorike e Berishës në emision për të cilën ai ka dhën po ashtu edhe deteaje të tjera nga ky takim.

Ish-Kryeministri u shpreh se Bushati ka shkuar atje me urdhër të direkt të Ramës për Berishën është njeriu që lëviz të gjitha fijet e krimit në vend. Berisha deklaroi se Bushati ka shkuar në takim me Safet Bajrin i shoqëruar nga kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako. “E dinë se çfarë i kanë premtuar Bajrit? I kanë premtuar se në këmbim të votave do ti hiqnin dënimin që kishte në Belgjikë”, tha Berisha.

Pjesë nga intervista

Sali Berisha: Po përgatitet lirimi i Bajrave të Shkodrës, sepse kanë videon e Edi Ramës në lokal në Dobraç dhe po e kërcënojnë.

Artur Zheji: Cila është kjo video?

Sali Berisha: Në mbledhje me ta, në aheng.

Beti Njuma: Po bëni një akuzë të rëndë.

Sali Berisha: Nuk po bëj akuzë, është 100% e vëretë kjo që them unë. Kush e çoi ministrin e Jashtëm tek Safet Bajri për votën e Dukës? Ministri i Jashtëm shkoi t’i kërkoj Safet Bajrit të burgosë tre ditë presidentin e klubit të Velipojës të votojë për Finon nëse nuk voton për Finon të paktën të votojë për Dukën. I premtuan Safet Bajrit ta heqin dënimin e Belgjikës.