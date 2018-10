Berisha publikon videon: Peshkopia 2 muaj pa ujë, shefat e policisë furnizohen me zjarrfikëse

Peshkopia ka dy muaj pa ujë ndërkohë që zjarrëfikëset e qytetit furnizojnë me ujë vetëm shefat.

Ky ka qënë denoncimi i një qytetari, i cili i ka shkruar ish-Kryeministreit Berisha.

Postimi i plotë bashkë me videon e skandalit

Narkoshefat e Peshkopise furnizohen me uje me zjarrfikese!

Pershendetje Doktor! Peshkopia pa uje ka 2 muaj. PMNZSH Diber po perdor zjarrfikset per furnizim me uji vetem per shefat.

