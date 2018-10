Berisha nxjerr foton: Pjerin Ndreu i ka xhan Ndokajt e drogës, pushime në Itali me të arrestuarit

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar në ‘Facebook’ një foto ku shihet deputeti i PS, Pjerin Ndreu me vëllain e ish-deputetit të PS-së Arben Ndoka, Xhevahir Ndoka, (të dy në burg) si dhe Andi Markun, drejtor i pronave shtetërore në Prefekturën Lezhë. Ka qenë një qytetari dixhital ai që i ka dërguar mesazhin Berishës, ku shkruan se, ne këtë Selfie të krimit të bërë nga z.Pjerin Ndreu kur ishte për pushime në Itali bashkë me të akuzuarin për trafik droge dhe vjedhje pronash Xhevahir Ndoka, vëllai i ish-deputetit Arben Ndoka, në shoqërinë e tyre duket edhe Andi Marku,drejtor i pronave shtetërore në Prefekturën Lezhë, ku dhe gruaja e këtij të fundit është juriste në hipoteken e Lezhës.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Pjerini edhe Xhevin e ka xhan dhe shpirt!

Me Ndokajt e droges dhe te vjedhjes se tokave pushimet.

Lexoni mesazhin dhe shikoni foton e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje zoti Berisha,ne kete Selfie te krimit te bere nga z.Pjerin Ndreu kur ishte per pushime ne Itali bashke me te akuzuarin per trafik droge dhe vjedhje pronash Xhevahir Ndoka, vellai i ish-deputetit Arben Ndoka, ne shoqerine e tyre duket edhe Andi Marku,drejtor i pronave shteterore ne Prefekturen Lezhe, ku dhe gruaja e ketij te fundit eshte juriste ne hipoteken e Lezhes, z.Marku mban ne emer te tij hektar toke te klanit Ndoka bashke me bashkeshorten e tij. Kjo eshte fytyra e Pjerin Ndreut me banden e tij te hajduteve dhe trafikanteve. Te lutem Anonim Doktor”.