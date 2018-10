Berisha: Dy herë më shumë vrasje se në të gjithë Europën

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar për ngjarjet e fundit në vend, ku vetëm gjatë 8 orëve janë vrarë 5 persona.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale Berisha shprehet se një bilanc të tillë tragjik nuk e ka njohur e gjithë Europa së bashku në 24 orë.

Sipas tij, shteti është në dorën e krimit dhe qytetarët duhet të ngrihen për të përmbysur këtë klikë.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

5 te vrare ne 8 ore, pra dy here me shume se ne te gjithe Europen ne 24 ore!

Ne narkoshtetin e Norieges rendi ne duart e bandave te krimit dhe droges!

Te dashur miq, mbasditen e djeshme Shqiperia, shteti i droges dhe krimit, pati 5 te vrare, 3 ne masakren e kryetarit kriminel te Partise Socialiste ne Mat dhe 2 ne Tirane. Kjo situate tejet e rende deshmon se rendin dhe sigurine ne kete vend, ne te cilin prej kohesh eshte instaluar narkoshteti i pare ne Europe, e kane ne duar krimi dhe droga te lidhur me familjet mafioze qeveritare Rama, Xhafa, Yaris, Tahiri.

Kjo gjendje pasigure te plote eshte nje thirrje per qytetaret e ketij vendi per te permbysur sa me pare kete klike te urryer nga mbare populli shqiptar! sb