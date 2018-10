Berisha denoncon skandalin: Grabit makinën e një qtytetari, lihet i lirë se është vëllai i drejtorit të policisë!

Një qytetar nga Shijaku ka denoncuar tek ish-Kryeministri Sali Berisha, se si policia po mban të fshehur një rast kriminal, ku vëllai i një zyrtari të lartë të policisë arrestohet për vjedhje dhe më pas lirohet. Qytetari shkruan se i është grabitur makina nga vëllai i një zyrtari të lartë policie dhe pasi është arrestuar ai është lënë i lirë, ndërsa jeta e tij është në rrezik pse ka bërë denoncimin në polici.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

I vjedh makinën por lihet i lirë sepse është vëllai i narkodrejtorit të policisë!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Doktor, quhem Ermir Zoto Jetoj Ne Tir, te Lutem Me Ndikmo Me Hallin Qe Kam, dje Ne Oren 8 Te Darkes Me Kane Mare Automjetin Tip Renault, me Targa AA063SS

Z, Berisha Po Ndaj Me Ju Nje Problem Timin, ne Daten 12/10/2018 Me Eshte Mare Automjeti Tip,RENAULT ME TARGE AA063SS Ne Autostraten Durres Tirane Sapo Kalon Sukthin Tek Karburanti Gulf, nen Presjonin E Armes, kam Ber Kallzim Penal Ne Komisarjatin Nr6, keta Te Fundit Ja Kaluan Ceshtjen Shijakut, por Edhe Pse Personi U Arestua Me Automjetin Tim U La I Lire, pasi Eshte Edhe Vellai i Ish-Shefit Te Komisarjatit Diber,z.Robert-aga,i Implikuar, Pajtim Aga.

Policia Po E Fshe Lajmin, ju Lutem Me Ndikmoni, pasi Jeta Ime Eshte Ne Rezik Nga Keta 3 Persona, ju Lutem Verifikoeni Ne Komisarjatin Nr6 Kallzimin Qe Kam Bere, dhe Ne Ate Te Shijakut, faleminderit.