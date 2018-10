Bastet sportive/ Berisha: Gjithçka për Olsin dhe familjen mafioze Rama!

Mbyllja e pikave të basteve është gënjështër, pasi populli do të luajë 24 orë në 24 Online, ndërkohë që mbi 9 mijë persona do të mbeten pa punë. Kështu shkruan një qytetar I cili I është adresuar ish-Kryeministrit Berisha.

Berisha shkruan se, “gjithçka për Olsin dhe familjen mafioze Rama”.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Gjithçka për Olsin dhe familjen mafioze Rama!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

pershendetje doktor dhe rrespekte..mar shkas tju shkruaj nga urdhri qe ka dhen drogaxhiu per mbylljen e pikave te bastit..9 mij te papune..ok kjo..po ky drogaxhi nuk do i mbylli genjen popullin po do ti bej ONLINE dmth qe populli mund te luaj 24 or ne 24 te ONLINE i olsi rames dhe gaz demit…ne 9 mij te papun dalim rrugve..rrespekte doktorr per ty dhe jam i sigurt qe ju sdo e benit ket gje…