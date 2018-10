BastArena e Olsi Ramës shtrihet edhe në Kosovë

Kryeministri Edi Rama po çirret duke bërtitur me të madhe se do t’u japë fund kompanive të basteve në vend, por BastArena e Olsi Ramës përveçse në Shqipëri, ka hapur sallone edhe në Kosovë.

Denoncimi është bërë nga ish-Kryeministri Sali Berisha, përmes rrjetit social Facebook pas një mesazhi të marrë nga një qytetar.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Bastarena e vella Olsit pushton edhe Prishtinen!

Lexoni mesazhin dhe shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Doktor, jam nje qytetar nga Prishtina.

Edi Rama po krenohet se kinse do i mbyll bastet ne Republiken e Shqiperise, mirepo ne Kosove, posaqerisht ne Prishtine vecse kane fillu me lulezu bastet kompanise se vella Olsit.

Kjo eshte pika qe sapo e ka hap mu ne qender te Prishtines, shume prane menzes se studenteve.

Kjo eshte reklama gjigante e bixhozgjiut Rama e cila po infekton popullin e kosoves, respektivisht qytetaret e Prishtines!”