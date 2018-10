Basha: Rrëzimi i Ramës me koston më të vogël për vendin

Kryetari i opozitës, Basha deklaron se tashmë po diskutohet jo vetëm rrëzimi i qeverisë por që rrëzimi të ketë koston më të vogël për vendin. “Këta po e çojnë vendin drejt kaosit dhe anarkisë”, tha Basha.

Lulzim Basha u pyet disa herë mbrëmjen e sotme nëse do të hyjë me Ramën kryeministër në zgjedhje.

Ai tha se do të ketë protesta të vazhdueshme nëse mazhoranca nuk do të pranojë zgjidhje politike të krizës në vend. Ai tha se në parim është kundra dhunës. “Nuk shkel mbi kufoma për të ardhur në pushtet”, theksoi ai.

Basha: Ne na takon të propozojmë një zgjidhje politike. Zgjidhja institucionale që ne kemi propozuar është largimi i politikanëve të lidhur me krimin. Pra, ti presim kokën dhe jo këmbët.

Pyetje: Ska për të ndodhur. Çdo bëni në këto kushte?

Basha: Nëse ndodh kjo atëhere popullit i lind e dreta ta rrëzojë këtë qeveri. Asnjë partie politike në bindje time sepse gjerat kanë evoluar, unë si kryetar i partisë kam një formim timin, por po e them sot që asnjë parti politike ne demokraci smund të kërkojë rrëzimin e qeverisë me të gjitha mjetet.

Por populli i ka të gjitha mjetet ta rrëzojë çdo qeveri me të gjitha mjetet. Në emër të themeleve të bashkëjetesës demokratike.

Pyetje: Këtë e ka thënë Rama me 21 Janar?

Basha: Jo nuk ka thënë këtë ai. Ka thënë gjë tjetër. Tani si mund ta rrëzojë? Mbetet një rrugë. Për mendimin tim ska nevojë për dhunë. Në mendimin tim, 10 mijë, 20 mijë qytetarë të çohen në protestë të përsëritur, kjo qeveri e larguar moralisht dhe politikisht, largohet edhe faktikisht.

Por ka shumë rëndësi të ikë me votë në një dimension të plotë popullor.

Siç e kemi treguar nuk e kemi vështirësi të mobilizojmë masa të mëdha njerëzish. Ju thoni ishin militant. Por rëndësi ka që të krijohet konsensusi qytetar që largimi i këtij është një çështje e dorës së parë për demokracinë, sigurinë dhe qeverisjen e vendit. Njerëzit kanë mundësinë dhe të drejtën ta largojnë.

Detyra jonë e opozitës përveç denoncimit është të tregojnë vizionin tonë, alternativën tonë dhe të bindim që nuk do ikë një Ramë e do vijë një tjetër. Por do të shembet sistemi që ka krijuar ky njeri. Ku shtyllat e këtij sistemi janë marrëdhënia politikë-krim, marrëdhënia e Ramës dhe kapitalizimin klientelist që e njohim si oligarki, ku 10 njerës në Shqipëri marrin lekët e shqiptarëve në koncensione dhe kontrata shërbimi pa 0 leverdi publike.