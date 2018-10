Basha: Përballja me popullin, e pashmangshme, fundi i diktaturës së krimit i sigurtë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, në një status në Twitter, ka ritheksuar se vendi nuk ka më as kryeministër, as polici e as gjykata.

Basha shkruan se, Shqipëria udhëhiqet nga një tufë politikanësh banditë që po mbajnë peng vendin.

Megjithatë, ai shprehet se përballja me popullin është e pashmangshme dhe se fundi i diktaturës së krimit është afër.

“Shqipëria nuk ka më as kryeministër, as Kuvend, as prokurori, as polici, as gjykata as qeveri, por një tufë politikanësh banditë që kanë kapur shtetin dhe marrë peng vendin. Përballja me popullin është e pashmangshme dhe fundi i diktaturës së krimit i sigurtë”, shkruan Basha.