Babëzia nuk njeh kufi! I vihet zjarri edhe Valbonës!

Një zjarr me përmasa të mëdha ka rënë në kurorën e Valbonës. Zjarri është i përmasave të mëdha dhe po përhapet me shpejtësi në kurorën e Valbonës.

Dyshohet se zjarri mund të ketë qenë i qëllimshëm, ndërkohë që zjarrëfikse nga Tropoja dhe nga Shkodra janë nisur drejt Valbonës, për të mos lejuar përhapjen e flakëve. Fillimisht në vengjarje kanë shkuar banorët e zonës të cilët po luftojnë me flakët që përhapen me shpejtësi. Banorët të tronditur nga kjo ngjarje e rëndë po bëjnë të pamundurën për të shuar zjarrin. Policia nuk jep asnjë njoftim për këtë ngjarje të qëllimshme.