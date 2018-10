A do të shkojë në burg Rama për 1 miliard euro evazion të Lojrave të Fatit apo do çojë ministrin?

Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka reaguar në një shenim në rrjetet sociale se evacioni apo vjedhja e qeverisë me lojrat e fatit pas deklarimeve të kreut të qeverisë duhet të jetë 1 miliard euro.

“Publikisht Kryeministri pohon dhe pranon qe 1miliard euro eshte evazioni, apo vjedhja gjigande e qeverise ne 5 vjet me lojrat e fatit”.

Ja postimi i plotë i Vasilit në Facebook

A do te shkoje ne burg Rama per 1 miliard euro evazion te lojrave te fatit apo do coje ministrin??

Rama deklaron se shqiptaret shpenzojne 700 milione euro per bastet. Shifrat e ministrise se financave per xhiron qe realizojne lojrat e fatit jane 5 here me te ulta dhe nuk i kane kaluar kurre 150 milion euro ne vit.

Aktualisht shtetit lojrat e fatit i paguajne 50 milion euro ne vit.

Sipas deklarimit te kryeministrit me 700 milion ne vit per lojrat e fatit keto aktivitete duhet paguan 250 milion euro ne vit,pra 200 milion euro me pak ne nje vit se sa realiteti qe deklaron kryeministri.

200 milion euro me pak ne vit bejne 1 miliard euro evazion ne 5 vjet.

Pra publikisht Kryeministri pohon dhe pranon qe 1miliard euro eshte evazioni, apo vjedhja gjigande e qeverise ne 5 vjet me lojrat e fatit.

A do te shkoje ne burg kryeministri vete apo do coje shoket e tij ministra???

Pa burg nuk shlyhen dot 1 miliard euro.

Prokuroria ne se eshte e ligjit dhe e shtetit le te filloje ceshtjen kryesisht sepse 1 miliard euro duan pergjigje.

Ne te kundert prokuroria ka zgjedhur te vetvritet ne se do ta kaloje edhe kete me nje falje te kryeministrit ne facebook, por te mos harrojne, se kete borxh sot a neser nje do ta paguaje me burg, ose vetem ose te gjithe bashke…