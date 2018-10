Nisma e Ramës dhe Nikollës, drejtori: Ministrja do të marrë 6 milionë euro

Ditën e djeshme kryeministri Edi Rama në shoqëri të ministres së Arsimit Lindita Nikolla ka prezantuar nismën e re për shkollën e drejtorave, që sipas numrit 1 të qeverisë do ti japë fund emërimeve politike në krye të arsimit.

Nisma që pritet të mbështetet financiarisht nga Fondi Amerikan i Zhvillimit do të kushtojë rreth 6 milionë euro, dhe po shitet si sukses i radhës i qeverisë. Mirëpo nuk mendojnë njësoj të gjithë arsimtarët, dhe drejtuesit e shkollave.

Në një mesazh të dërguar në Faxweb.al, drejtuesi i një prej shkollave të kryeqytetit shprehet se kjo është shpikja e radhës e Rilindjes, që bëhet për të marrë ca para më shumë nga vetë Nikolla.

Drejtori shprehet se një kurs i ngjashëm është vërë edhe në vitin 2016-2017 ku 250 drejtorë shkollave shpenzonin çdo fundjavë për kursin në Tiranë dhe në fund nuk morën dot çertifikatë.

Reagimi i plotë:

Shkolla e drejtorave.

Ne sistemin arsimor shqiptar ka nje master per “Menaxhim supervizim institucioni arsimor “. Master shkencor i aprovuar nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise.

Shkolla e Drejtoreve shpikje e Rilindjes qe nuk eshte pjese e struktures arsimore shqiptare eshte nje kurs 6 mujor si kursi i juristeve te Plepave dhe behet per te mare ca para ministrja Lindita dhe miqte e saj. Behet qe Pellumb Karemeta te dal ne pension me ca miliona me shume duke ua shitur librin e tij drejtorave dhe shkollave.

Ky kurs eshte bere ne vitin 2016-2017 me 250 drejtora te shkollave Tirane Durres Elbasan. Ku cdo fundjave keta drejtora me shpenzimet e tyre vinin ne Tr per te bere kete kurs. Ne fund te kursit nuk moren asnje dokument qe te justifikonte mundin e tyre.

Mjaftuan parate qe moren profesorat qe shpjeguan apo bene sikur shpjeguan.

Tani eshte rradha e 250 drejtorave te tjere. Do strapacohen per 6 muaj dhe do tu thuhet qe do te “licensohen “per drejtore.

Egziston dikush qe ti thote ministres se drejtorlleku nuk eshte profesion qe te licensohet .

Drejtorlleku eshte “ofiq “.

Nuk ka baze juridike as per kete shkolle te shpikur nga Rilindja as per licensimin e saj .

Pse dreqin kaq shume eksperimente me ne?