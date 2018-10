“3 mijë euro dhe një makinë”, përgjimet mes Çukos dhe dy shoferë të tij, njëri drejtor burgu

Një ditë më parë u arrestua nga policia ish-deputeti i Partisë Socialiste, Arben Çuko. Ky i fundit ka mbajtur edhe postin e drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve dhe arrestimi i tij vjen pas kërkesës së Gjykatës së Krimeve të Rënda. Arben Çuko dyshohet se është i përfshirë në korrupsion pasiv, gjatë kohës që ushtronte detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve.

Është zbardhur vendimi i Gjykatës së Krimeve të Rënda që çoi në burg Arben Çukon. “Report Tv” ka publikuar vendin e gjykatës dhe sipas hetuesve gjithçka ka nisur në burgun e Burrelit ku i arrestuari si vrasës me pagesë, Olsi Karagjozi, ka takuar fillimisht Denis Llaftiun.

Ky i fundit ka qenë shoferi i Çukos. Karagjozi i ka bërë kërkesë Llaftiut të ndërhyjë me lidhjet e tij tek Drejtori i Përgjithshëm që ky i fundit ta transferojë. Fill pas kësaj porosie Denis Llaftiu takon shoferin e Çukos, shtetasin me emrin Qerim Musha. E kjo marrëveshje mes Llaftiut dhe shoferit të Çukos do të kryhej kundrejt përfitimit 3 mijë euro dhe një automjeti.

Biseda telefonike e përgjuar:

-Alo drejtor përshëndetje, Fatjoni jam.

– Kush Fatjon o burrë?

– Fatjoni jam, drejtori Burrelit.

– Hë Fatjon, më thuaj.

– Nuk kemi ndonjë problem, situata e përgjithshme është e qetë, a mundet të vi nesër të bisedoj për nja dy çështje të vogla?

– Nuk e di a mi thua dot në telefon…?

– T’i them edhe në telefon por doja të vija të takoja e të uroja. Mirë drejtor doja të flisja edhe për këtë, për një transferim të një të paraburgosuri që të kishim bisedu.

– Ca është?

– Është ky Karagjozi…

– Me këtë lojë. Ata që më kanë ndërhyrë mua më duket se më kanë bërë pisllëqe.

– Mirë, prit ta vërtetoj unë…