Zbulohet skandali! Bushati pajisi me pasaportë diplomatike kreun e bandës “Bajri”

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Shkodra i cili shkruan se, kreu i bandës së Bajrit, Enver Bajri shetit i lirë nëpër Europë sepse është pajisur me pasaportë diplomatike nga ministri Ditmir Bushati. Qytetarët kanë denoncuar tek ish-kryeministri Sali Berisha, lidhjet e forta të klanit të Bajrajve me Ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati dhe deputetin socialist Luan Harusha.

Sipas qytetarit dixhital, Enver Bajri një prej anëtarëve më kryesorë të bandës së Bajrjve është pajisur me pasaportë diplomatike nga Ditmir Bushati.

Postimi i ish-Kryeministri Berisha

Ditzi Bushati pajisi me pasaporta diplomatike anetare te klanit Bajri!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Dr. Lidhur me banden Bajri qe policia u kujtue ti arrestoje jo kur kryenin krime por vetem kur opozita zbriti ne Shkoder dhe arriti ti tregoje lidhjet e tyre me qeverine, nga Edi Rama i cili darkonte dhe bente fushate ne lokalin e Bahri Bajrit tek Ditmir Bushati dhe Luan Harusha qe i mbanin para dhe mbrapa sa here vinin ne Shkoder.

Por po te informoje se me kryesori i tyre Enver Bajri shetit i lire neper bote sepse eshte i i paisur me pasaporte diplomtike nga Ditmir Bushati qysh ne qershor te vitit 2014. Perveç kesaj policia me porosi te prere nga siper po i cliron nga krimet e renda duke u ngarkuar atyre akuza qesharke qe te dalin sa me shpejt te lire!