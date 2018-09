Zari i krimit në media sërish në krah të djalit përdhunues të deputetit

Krahu medatik i krimit është shfaqur sërish në krimin shtetëror të përdhunimit që djali i deputetit i ka bërë vajzës nga Fushë-Kruja. Artan Hoxha tha se nuk kemi të bëjmë me përdhunim sepse vajza ka qenë e dashura e djalit të deputetit. Hoxha, Hoxha ka sjellë për “Opinion” versionin zyrtar të kriminelëve që kanë përdhunuar vajzën, ndrsa është kundërshtuar nga gazetari Çollaku, i cili i ka thënë se po flet sikur je nga Rrajat.

Hoxha ka pranuar procesverbalin se vajza ka qenë e dhunuar dhe është djegur me cigare nga djali i deputetit.

Gazetari që ka intervistuar Emiljano Nuhun, Basir Çollaku tha se ka dokumente të dëshmisë së vajzës në polici. Bëhet fjalë për një vajzë 25 vjece që ka denoncuar se është përdhunuar nga Rexhe Rraja (djali i deputetit). Kjo e fundit, mbrëmjen e sotme në një intervistë në report tv e ka mohuar ngjarjen, por gazetari këmbëngul se dëshmia e saj në polici është ndryshe.

Basir Çollaku: Vajza kanë qenë në një lidhje me Rexhep Rrajën. Kur janë ndarë kanë nisur kërcënimet. Rexhepi e ka çuar në një hotel me dhunë. E ka kërcënuar me armë. Vajzës i ka rënë të fikët. Ka dokumente për këtë. Pas ushtrimit të dhunës është bërë vizitë dhe ka rezultuar se është ushtruar dhunë fizike ndaj saj. Më 21 korrik ka bërë denoncim, por më pas me dhunë e kanë detyruar të terheqë denoncimin”.

Rexhep Rraja, djali i deputetit të PS në Krujë, Rrahman Rraja që akuzohet se ka dhunuar një vajzë në Nikël rezulton person në kërkim policor që prej qershorit 2017. Fakti është zbuluar mbrëmjen e sotme, nga gazetari Mentor Kikia në emisionin “Opinion”.

“Një vajzë rrihet, digjet me cigare, bredh në komisariate dhe nuk i merret denoncimi. Dhunohet prapë, ndërsa ju merreni me faktin a ishte apo jo Taulant Balla në komisariat (i drejtohet Artan Hoxhës e Basir Collakut).

Ka vetëm një detyrim madhor. Prokuroria o duhet ta zbardhë këtë ngjarje, o duhet të shkrihet fare. Këtu Fushë-Kruja na shfaqet si një provincë e Meksikës ku kapoja merr të gjithë të arrestuarit e nxjerr jashtë”, tha Kikia në sutidon e Opinion.