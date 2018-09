Xhafaj dhe dy anëtarët e bandës pronarë të Ecobet, Bastlive dhe Eurolive që pastrojnë paratë e drogës

PD denoncoi fakte tronditëse ku vëllai i ministrit Xhafaj ka në zotërim tre kompani bastesh nën emrin e 2 anëtarëve të bandës, të cilët pastrojnë paratë e drogës. Denoncimi u bë nga deputetët e PD, Jorida Tabaku dhe Enkelejd Alibeaj gjatë një konference për shtyp.

“E mbani mend sesi katër muaj më parë, PD publikoi dënimin në Itali të Agron Xhafajt, vëllait të Fatmir Xhafajt. Pjesë e bandës së Agron Xhafajt janë edhe dy bashkëpunëtorët e ngushtë të tij, vëllezërit Besnik dhe Gramoz Murataj, të dënuar për trafik droge. Ky është vendimi i gjykatës për të tre.

Bashkëpunëtorët e Agron Xhafajt, vëllezërit Murataj janë sot pronarë të dy kompanive të basteve dhe njera prej tyre është ndër më të njohurat dhe shfaqet me disa emra. Për këtë dy të dënuar duhet të kishte vepruar ligji Antimafia për të verifikuar burimin e pasurisë së tyre. Deri tani ligji nuk ka vepruar sepse anëtarët e bandës së Agron Xhafaj është vetë, fasada që fsheh pronësinë relae të Agron Xhafajt mbi këtë kompani: Ecobet, Bastelive, Eurolive etj., nën pronësinë e Agron Xhafajt dhe me mbështetjen politike të fatmir Xhafajt, për 5 vjet ka shumëfishuar aktivitetin në tregun e bixhozit”, u shpreh Alibeaj.

Partia Demokratike ka zbardhur skemën sesi vëllezërit e kryeministrit dhe ministrit të Brendshëm, Olsi Rama dhe Agron Xhafaj, po pastrojnë dhe përfitojnë para nga lojërat e fatit.

Jorida Tabaku: “Jam këtu sot me kolegun Alibeaj për të diskutuar në lidhje me aferën e qeverisë për lojërat e fatit, e cila nuk lidhet vetëm me ligjin, por është më gjërë se kaq.

Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj kanë përdorur pushtetin politik për të përfituar dhe pastruar para të krimit dhe drogës nëpërmjet lojërave të fatit.

Dy njerëzit më të pushtetshëm të vendit kanë afruar mundësi korruptive dhe mbrojtje politike për vëllezërit e tyre, Olsi Rama dhe Agron Xhafaj në fushën e lojërave të fatit.

Fatmir Xhafaj, si kryetar i Komisionit të Ligjeve, në vitin 2015 bllokoi ligjin për mbylljen e lojërave të fatit në qytete duke detyruar të dalin nga tregu, biznesmenë të sukseshëm dhe të ndershëm që kishin mbi 25 vite për t’i përqëndruar lojërat e fatit në dy ose tre duar. Lojërat e fatit jo vetëm nuk u mbyllën por u shumëfishuan nën presionin e deriatëhershëm të kryetarit të komisionit të ligjeve”.