Vritet biznesmeni në Tropojë, si horrat Xhafaj e Veliu manipulojnë vrasjen, denoncimi i Berishës

Nje njoftim kriminal i Faqezi Droges dhe Ardi Xhafes!

Keta bandite e te pafytyre perdhosin te vdekurit dhe dizinformojne opinionin publik si ne kohrat me te zeza ne historine e ketij vendi.

Dy dite me pare ata njoftuan poshtersisht mediat se:

a-nje bari u gjet i vrare diku thelle ne malet e Tropojes pa thene emrin e te vrarit as dhe vendin se ku eshte vrare dhe se

b-bariu pa emer edhe mund te ishte vetevrare.

Lidhur me kete deklarate te horrave si Faqezi Droga dhe Ardi Xhafaj e verteta eshte si vijon:

Viktima eshte:

-Tahiri Bajraktari, nje burre i nderuar, fisnik, biznesmen i mesem i ndershem me nje biznes ne te cilin ka te punesuar rreth 20 puntore.

-Tahiri u vra nga dora kriminale ne gjume ne nje nga zonat me te bukura te Alpeve ku po ndertonte nje objekt turistik alpin ne Doberdol.

-Tahir Bajraktari eshte pasardhes i njeres prej familjeve me te mira dhe me kotribut te veçante per liri qe nga koha e Lidhjes se Prizerenit gjer sot ne Malsine e Gjakoves. Ai eshte vellai i Mustafa Bajraktarit, njerit prej heronjve te vertet te qendreses se shqiptareve ne burgjet e diktatures komuniste.

Tahiri vete, gjate regjimit komunist ka vuajtur kampet e diktatures dhe ka qendruar i pamposhtur me pas ai ka kryer me nder detyrat qe i jane besuar. Ai nuk ka qene nje dite te vetme çoban ne jeten e tij por per te humbur gjurmet e krimit Faqezi Droga dhe Ardi Xhafa e bene çoban ne nje zone shume te thelle te Tropojes.

Duke shprehur ngushellimet e mia me te ndjera familjes se te ndjerit Tahir Bajraktari per humbjen e njeriut tyre me te dashur, prindit, bashkeshortit, familjarit shembullor dhe denuar kete krim te shemtuar, te pabese, denoncoj qendrimin e ulet klasor te Faqezi Droges dhe Geron Veliut ndaj ketij akti kriminal.

Ketu me poshte keni mesazhet e qytetarit dixhital. sb

Miremengjes doktor, si je, si jeni te gjithe? Tahiri eshte vra ne shtepine e tij ne bjeshken e Doberdolit, ka pase ndertue nje vile te bukur dhe pothuajse e kishte perfunduar, une isha dje te familja e tij dhe i biri me tha se dyshohet se e ka vra nje punetor qe punonte aty prej shume kohesh me origjine nga Dukagjini( Shkoder), sipas te birit Tahirit ja kishim derguar javen e fundit nje sasi lekesh per te bere pagesen e punes qe ishte bere. Tahiri eshte gjetur i vdekur ne krevat dhe sipas te birit eshte vrare ne gjume per tja grabitur leket . Tahiri prej shume vitesh merreshin me biznes. Lajmet e rreme per vetvrasje , apo se ishte bari mundet ti kete perhapur policia qe te duket si ngjarje e parendesishme. Me shume respekt

I dashur doktor!

Po ju dergoj nje njoftim poshterues nga shtypi I qeverise, per nje vrasje qe ka ndodhur me 18 shtator ne Tropoje.

Pa asnje saktesi, te vrarin e paraqesin coban, pa asnje saktesi informacioni e poshterojne duke e dyshuar per vetevrasje,…pa asnje saktesi vend ndodhjeje te krimit por vetem ne malet e Tropojes. Gjithcka per letershperndaresit e lajmit prane qeverise eshte vrasje e nje cobani tropojas, dhe ne malet e Tropojes,..

Turp i madh, poshtrim per viktimen dhe familjen e krahinen e Tropojes.

Viktima eshte Tahir Sali Bajraktari, vellai I Mustafa Bajraktari, njerit prej personazheve me te njohur te burg-jetes te diktatures se tmerrshme komuniste shqiptare, I cili nuk ka qene asnje dite coban ne jeten e tij, por nje puntor I rralle dhe vitet e fundit edhe biznesmen.

Me prejardhje fisnike, nga familje shume e njohur qe nga Lidhja e Prizerenit

Ai sebashku me djemte ka nje biznes, nje hidrocentral te vogel ne Gegaj( Shipshan) me rreth 20 puntoresh dhe ne Doberdol per ndertimin e viles-Alpin nje grup prej 4-5 puntoresh,

Tahiri edht vra , ne shtepine e tij ne Doberdol( ka ndertuar nje vile te vertete shume te bukur atje, vertete nje mrekulli) Thuhet se eshte vra ne gjume, nga nje puntor I tij, qe I ka marre dhe nje shume parash, pagat e puntoreve, dhe eshte larguar.