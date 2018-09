Vizita e Vuçiç në Kosovë dhe argatët serbomedhenj në Prishtinë

Nga Sali BERISHA

Vuçiç, ish-ministri i Millosheviçit erdhi në Kosovë me idenë e tij të Serbomadhisë!

Të dashur miq, weekendin që kaloi, Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç vizitoi Kosovën.

Ish-ministri i Millosheviçit jo vetëm nuk kërkoi ndjesë për genocidin dhe krimet monstruoze kundër njerëzimit të patronit të tij, Kasapit të Ballkanit, Sllobodan Millosheviç në Kosovë, Bosnje dhe Kroaci, por ai, në një akt cinik kriminal, duke fyer të gjallë dhe të vdekur në Kosovë, por edhe në Ballkan, u tha shqiptarëve se Kasapi juaj Sllobodan Millosheviç ishte një udhëheqës i madh dhe i mirë, por dështoi në disa politika të tij.

Pra sipas Vuçiç, Millosheviçi ishte i miri dhe i madhi si udhëheqës dhe jo një monstër që ka kryer krimet me monstruoze ndaj shqiptarëve. Natyrisht, ish-ministri i Sllobodanit e di mirë vrasjen e dhjetëra mijëra shqiptarëve në Kosovë e mijëra të tjerëve të zhdukur me urdhër të Millosheviçit, por për Vuçiç, njëlloj si për atin e tij shpirtëror, shfarosja e shqiptarëve, në doktrinën e sebomadhisë nuk përbën krim, por domosdoshmëri për krijimin e Serbisë së madhe.

Prandaj Vuçiç nuk kërkoi ndjesë për krimet e tij të shëmtuara, gjenocidin kundër shqiptarëve dhe të tjerëve, por shtoi se ky udhëheqës i mirë dhe i madh dështoi në politikat e Serbisë së madhe.

Në këtë kontekst, përveç elozheve që ish-ministri i Millosheviçit i bëri kasapit të Ballkanit, ai haptas garantoi serbët se Serbia do jetë më e madhe.

Në shpalosjen e idesë së tij të serbomadhisë, ai si të thuash kritikoi hymnin e Millosheviçit për Serbinë e madhe kush thotë, kush gënjen se Serbia është e vogël, por ai, për të shprehur idenë e Serbomadhisë si qëllim kryesor i vizitës së tij, në çdo takim përdori si refren të kësaj vizite zotimin e tij solemn se Serbia do të jetë më e madhe.

Ai nuk u zotua se do jetë europiane apo të themi High Tech, apo më e pasur, por më e madhe.

Në funksion të kësaj ideje, Vuçiç në vizitën e tij në Kosove nuk ndoqi manastiret, por vizitoi territoret me të cilat u tha serbeve dhe argatëve të tyre se Serbia do bëhet më e madhe.

Po kështu, Vuçiç tha se, për të bërë Serbinë më të madhe, unë nuk bëj lufte, pra nuk do bëj gabimet e Millosheviçit sepse ai dështoi me luftë, por unë do të arrij pa luftë me argatët e mi në Prishtine ta bëj Serbinë më të madhe!

Së fundi, Vuçiç, në dallim nga Millosheviçi tha se nuk kërkon ndryshim të kufijve për të bërë Serbinë më të madhe.

Në të vërtet ai nuk ka nevojë të kërkojë vetë ndryshimin e kufijve sepse këtë kërkesë, flamurin e ndryshimit të kufijve ish-ministri i Millosheviçit ua ka besuar argatëve të tij, serbomedhenjve shqipfolës në Prishtine.