Vasili-Ramës: Je kryemaskarai dhe kryehorri, të pret fundi i tmerrshëm

Kreu i grupit parlamentar në Lëvizjen Socialiste për Integrim Petrit Vasili me anë të një shkrimi në rrjetet sociale ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit i cili ofendoi ish oficerin Emiljano Nuhu.

Sipas Vasilit maskarai që kryeqeveris vendin fle me kriminelët, zhvat pronën publike, mbush shkollat më droge dhe mbron dhunuesit.

Postimi i plotë

Luften e bejne heronjte, qeverisin maskarenjte dhe perfitojne horrat

Heronjte po denoncojne krimin dhunen dhe trafikun e droges.

Maskarai qe kryeqeveris, fle me kriminelet, zhvat pronen publike, mbush shkollat me droge dhe mbron dhunuesit.

Horrat perfitojne para, mbrojtje dhe pushtet.

Fati i kryemaskarenjve dhe i horrave eshte i paracaktuar: fund i tmerrshem i tyre, pa kthim.