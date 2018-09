Skandal, vëllai i Prokurorit që heton Shullazin punon në hipotekë për bandën!

Basir ÇOLLAKU

Donika Prela, Gent Osmanaj, Besnik Muçi dhe Anton Martini jane prokuroret e rinj te dosjes Shullazi te cilet do te perfaqesojne akuzen ne seancen e Pretences. Duket se loja me procedurat po ecen mbare dhe me gjase te sjelle pjellori per palen. Vellai i njerit prej prokuroreve punon ne Hipoteke dhe sherbente me shkresa per grupin.

Kryetarja e komanduar Donika Prela, pasi palosi Seitajn, pasi mbuloi dhe dy akuza ndaj saj per shperdorim detyre dhe u shperblye nga Gjonaj, Xhafaj, tani vijon. E njejta prokurore. O. Rr ish drejtuese ne Kavaje, po e njejta ne Durres pushon çeshtjen per Erilda Gjonajn ku me heret kishte pushuar dosjen e Donika Preles per “humbje” fashikulli. Me 11.08 2014 ishte vendimi i mosfillimit. (Kete vendim e kam por ti bashkojme me vendimin tjeter qe kishin ne hetim Krimet e Renda ceshtje e ndjekur nga ish-drejtuesi i transferuar ne Pogradec…)

Si i thone njera dore lan tjetren e te dyja lajne akuzen..Se pashku Rrumbullaku dhe Prela pushuan dosjen per ekstradimin e paligjshem te Seitajn duke shkruar be vendim se shkejet ligjore ishin bere pa dashje. Anton Martini prokurori i Zaganit miku i Tahirit eshte fiks per Shullazin se kane mik te perbashket ish-ministrin e brendshem. Gent Osmani ish-antar Keshillit te Prokurorise me Ina Ramen, Adriatik Llallen, dhe kandidat me Arta Markun per KLP. Ish drejtues i prokurorise Elbasan ku bandat nuk eshte se u pakesuan as u burgosen. Ne kete periudhe vetem Kurumi shpalli falimentin ne Elbasan.

Besnik Muçi kandidat per KLP-ne aktuale kalon vettingun ne fazen e pare por eshte ankimuar ashtu si per Getian Osmanin. Mbase kjo do te jete dosja e proves per “Ata ishin 4” . Dosja ka qene e perfunduar profesionalisht nga dy prokuroret Elizabeta Imeraj, dhe Eneid Nakuçi i semuri nga pretenca, dhe ishte draftuar kerkesa per denim. Nakuçi qe thone eshte diku ne Europe, apo ne vendlindjen e tij ne Rumani, ka edhe dosjen e Klement Balilit, dosje qe semur kedo qe e prek. Shullazi tani duket se ia ka marre pre.timin rames per te ndryshuar gjendjen perballe ligjit.

Nje oficer i vjeter ka degjuar neper qeli se te pandehurit i eshte premtuar lirimi pas largimit te ambasadorit Donald Lu..Arta Marku tashme shkruese e letrave nga populli e per popullin, e per sovranin e saj Parlament, se aty i ka donatoret e karrikes, vetem i bindet se pari Rames, pastaj kusurit, Xhafes, Ulsiut, Ermoneles, Taulantit, etj..Ndaj Shullazi ka marre me qera Prokurorine..Ndonese Ambasada Amerikane ben thirrje te perseritur qe kjo dosje te mos manipulohet… Fundja Shullazi ska faj, per vete punon…