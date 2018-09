Si dy ekspertët e FBI rrëzuan me turp tollumbacen e Ramës për “paratë ruse” të Bashës

Nga Boldnews.al

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj dhe ambasadori amerikan në Tiranë, Donald Lu, dështuan në planin e tyre për inkrimimin e kryetarit e opozitës, Lulzim Basha, në çështjen që lidhej me lobimin e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe lidhjet, të hamendësuara dhe tërësisht abuzive, me qarqe ruse.

Një burim i lartë i Ministrisë së Brendshme tregoi për “Boldnews.al” mbi manovrat e kryera nga Xhafaj-Lu për krijuar një situatë të disfavorshme për lidershipin e Partisë Demokratike.

Dyshja Xhafaj-Lu tentoi të përfshinte në këtë “lojë” edhe dy ekspertëtë e FBI-së, të cilët, zyrtarisht, u tha se mbërritën në Tiranë për të qenë pjesë e strukturës “Forca e Ligjit”.

“Boldnews.al”, i cili beson në integritetin e burimit të tij, po sjell në mënyrë të përmbledhur bisedën me zyrtarin e lartë, duke i ruajtur anonimatin.

Në nëntor të vitit të kaluar, Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj dhe Ambasadori Amerikan në Tiranë, Donald Lu, prezantuan “Forcën e ligjit”. Sipas projektit të prezantuar nga Xhafaj-Lu, policia shqiptare do të krijonte një bërthamë të rëndësishme për të goditur krimin e organizuar.

Në ndihmë të strukturës “Forca e Ligjit” do të vendoseshin edhe resurset e FBI-së në Ballkan.

Për ta bërë më bindës angazhimin e FBI-së në Shqipëri, në takimin prezantues ishin të pranishëm edhe dy ekspertë e Byrosë Federale, të cilët ishin me seli në Rumani- Mark Newhouse dhe Jack Liao. Në fakt, dy ekspertët amerikanë ishin në Tiranë, pas një komunikimi me ambasadorin Donald Lu.

Burimi tregon se përfaqësuesit e FBI-së u ftuan të merrnin pjesë në atë takim prezantues, duke qenë se ato ditë gjendeshin në Tiranë, pas komunikimeve që kishin zhvilluar me ambasadorin Lu. Dy ekspertët e FBI-së nuk kishin asnjë rol në strukturën “Forca e Ligjit”, e cila është tërësisht lokale shqiptare.

Prezantimi i “Forcës së Ligjit” përkoi me ngritjen e furtunës publike, kryesisht nga mediat e majta, për lidhjet e Partisë Demokratike me qarqe ruse.

Nëpërmjet shkrimeve, me shumë mundësi të paguara nga Shqipëria, në një portal amerikan me prirje anarkiste, aludohej se kompania që kishte lobuar për disa takime të rëndësishme të Bashës në SHBA ishte e lidhur me interesa ruse.

Portali “Mother Jones”, në materialin e tij që e paraqiti si investigim, kishte realizuar disa lidhje polivalente, të cilat, sipas tyre, lidhnin lobistin Nick Muzin me një kompanië në Skoci, që kjo e fundit kishte lidhje me disa kompani off-shore, ku dukeshin edhe interesa ruse.

E gjitha ishte një mish-mash aludimesh, pa asnjë bazë, por që gjithësesi u shfrytëzuan nga maxhoranca socialiste për të sfumuar akuzat e opozitës për blerje të votimeve të vitit 2017.

Donald Lu, i cili humbi shumë kredibilitetin e tij si diplomat i rëndësishëm në Tiranë për shkak të afeksionit me qeverinë “Rama”, e shfrytëzoi këtë situatë, duke njoftuar ekspertët e FBI-së, të cilët mbulojnë zhvillimet në Europën Juglindore.

Burimi nga Ministria e Brendshme tregon se Mark Newhouse dhe Jack Liao kishin për detyrë që të siguronin informacione mbi ekspansionin e interesave ruse në Ballkan.

Për këtë arsye, njoftimi i Donald Lu se opozita shqiptare mund të kishte krijuar lidhje me kompani ruse, zgjoi interesimin e tyre. Ata mbërritën në Tiranë dhe zhvilluan disa takime të nivelit të lartë, të përqëndruara të gjitha në çështjen e “ndikimit rus” dhe lidhjeve me opozitën.

Pasi morën informacionin e nevojshëm, Mark Newhouse dhe Jack Liao u kthyen në zyrat e tyre në Rumani, me bindjen se situata nuk ishte aspak siç ua kishte prezantuar Donald Lu.

Për shkak të natyrës diskrete të punës së tyre, dy ekspertët e FBI-së nuk treguan se përfshirja e tyre në strukturën “Forca e Ligjit” ishte thjesht një mbulesë për misionin e tyre në Tiranë.

Rezultatet e investigimit të dy ekspertëve amerikanë iu bën të ditura Ambasadorit amerikan në Tiranë, Donald Lu dhe ky i fundit ia përcolli ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafaj.

Dyshja Xhafaj-Lu nuk arriti të ngrinte një çështje ndaj Bashës dhe, shumë shpejt pas raportit të dy ekspertëve të FBI-së, çështja e “lobimit rus” nuk u përmend më nga mediat pro-qeveritare.

Duke përfunduar bisedën, burimi i “Boldnews.al” nga Ministria e Brendshme tregon gjithashtu se dy ekspertët e FBI-së, Mark Newhouse dhe Jack Liao tashmë janë kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në përfundim të mandatit të tyre, në mars 2018.

Ndërkohë, Donald Lu është në pritje të vendimit për konfirmimin ose jo në detyrën e ambasadorit në Kirgistan, ndërsa Fatmir Xhafaj pësoi një goditje të rëndë, për shkak të aktivitetit të vëllait të tij, Agron (Geron) Xhafaj.