Shqiperia sot është Vjolistan! Kryepërdhunuesi është Edvin Kristaq Rama

Sali BERISHA

Kryeperdhunuesi Edvin Kristaq Rama shpall Shqiperine shtetin e pare perdhunues ne bote!

Te dashur miq, kryeperdhunuesi Edvin Kristaq Rama dhe cubat perdhunues rreth tij, shpallen publikisht keto dite Shqiperine si shteti i pare perdhunues ne bote. Po po, shteti i vetem unik ne bote qe perdhunon qytetaret e tij!

Rreth dy muaj me pare qytetaret denoncuan dhunimin ne tortura çnjerezore te nje vajze te pambrojtur, nga perdhunuesi Rraja, biri ne kerkim i pushtetit te perdhunimit, qytetaret gjithashtu akuzuan perdhunuesin Çitozi qe fallsifikoi me urdher te Kryeperdhunuesit Rama dhe perdhunuesit Bushi deshmine e viktimes. Ata denoncuan publiksht perdhunuesin Tulant Bega, perdhunuesin Artur Bushi, perdhunuesit Faqezi Droga dhe Geron Veliu se liruan, te kuptohemi, me porosi te kryeperdhunuesit Rama, te akuzuarin, sadistin, qe per te krye marredhenie seksuale me viktimen perdori tyten e revoles, djegjen me cigare.

Pas ketyre operacioneve te ndyra kriminale, kryeperdhunuesi dhe cubat dhe horrat perdhunues rreth tij menduan se varrosen te verteten dhe brohoriten ne korr “rrofte perdhunimi ja hodhem edhe kete here”! Mirepo per t’ju çjerrur çdo maske kryeperdhunuesit Rama, cubave dhe horrave perdhunues Tualant Bego, Faqezi Droga, Ardi Xhafa, nje oficer trim i ndergjegjshem Emiljano Nuhi iu faktoi me dokumenta shqiptareve dhunimin e tmerrshem per se dyti te vajzes se pambrojtur Xh.M nga shteti perdhunues.

Pas ketyre deshmive tronditese jo vetem per Shqiperine, u vu ne veprim me te gjithe shemtine e saj makineria kriminale e shtetit perdhunues me kryeperdhunuesin Rama ne krye dhe parlamentin, qeverine, policine, drejtesine mediate, avoketerit gjer dhe psikologet e shtetit perdhunues.

Vet kryeperdhunuesi u fsheh per 5 dite me rradhe dhe drejtonte fushaten e shtetit perdhunues, deklaratat e horrave dhe perdhunuesve te tjere duke filluar nga parlamentaret e akuzuar dikur per perdhunim si Taulant Bega, babai i kriminelit sadist Rraja, Faqezi Droga dhe Geron Xhafaj, peraqesuesit ne media anetare te Cosa Nostres, vrasesit e deshmitareve, psikolog kriminel qe nuk pa djegie me cigare, te cilen e verteton edhe vet ekspertiza, por pa vetem pendese tek viktima per deshmine qe kishte bere kunder kriminelit sadist dhe lumturi ne fyren e saj per terheqjen nen dhune te padise, ndrikulla pushteti te zhveshura nga çdo norme dhe standart, qe se bashku me shoqerine civile te qeverise me heshtjen e tyre kriminale perdhunuan per se dyti viktimen.

Te gjitha keto nuk mund te ndodhnin ne askund tjeter ne planet perveçse ne nje vend qe do quhet Vjolistan dhe qe eshte Shqiperia e kryeperdhunuesit Edvin Kristaq Rama, i cili zgjodhi te flase vetem sot 65 dite pas krimit te shemtuar.

Kryeperdhunuesi foli vetem sot per te na faktuar se eshte ai vet kryepredhunuesi i ketij vendi qe tashme do te quhet Vjolistan.

Keshtu, ne reagimin e tij prej 42 fjalesh kryeperdhunuesi foli duke marre ne mbrojtje shpuren e tij kriminale te cubave dhe perdhunuesve ministra, deputete, krye komisare, prokurore, gazetare, psikologe etj etj.

Ne kete reagim prej 42 fjalesh te prononcimit te tij nuk ekzistojne fjalet “denim” apo “ndeshkim” per kriminelin dhe aktin kriminal, nuk merret ne mbrojtje dhe nuk ekziston fjala “mbrojtje” per viktimen por sulm nga pozitat e nje njeriu me standartet me te ulta dhe shtazore morale ndaj te gjithe atyre qe denuan, denoncuan krimin e pushtetit ndaj nje vajze te pambojtur, viktime e epsheve shtazore te sadistit bir i pushtetit Rexhep Rraja.

Duke perfunduar, ju bej thirrje qytetareve ne teresi, vajzave, grave, nenave, motrave dhe te rinjve te vendit; te ngrihemi per te nxjerre vendin nga kthetrat e kryeperdhunuesit Edvin Kristaq Rama, horrave dhe cubave perdhunues rreth tij! sb