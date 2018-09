Shqipëria e Edi Ramës sinonim i të keqes!

Sali BERISHA

Presidenti i Frances, Macron konsideron absurd faktin qe nderkohe qe diskutohet per Brexit diskutohet edhe hapjen e negociatave te anetaresimit me Shqiperine apo cdo vend tjeter te Ballkanit Perendimor.

(Vende te tjera qe nuk kane hapur negociatat me BE nga Ballkani Perendimor jane vetem Maqedonia dhe Bosnja por midis tyre me emer permendet vetem Shqiperia)

Ketu me poshte keni tekstin e fjales se Presidentit Makron para ambasadoreve francez neper bote:. sb

Macron: “Bashkimi Europian nuk është vendosur në gur dhe ndryshimet në perimetrin e saj nuk janë fundi i botës ose domosdoshmërisht një proces që duhet të durojmë pasivisht. E ka shumë të qartë Brexit, para së gjithash, por tërheq vëmendjen e të gjithëve për këtë: a nuk ka diçka absurde në një Bashkim Evropian i cili sot do të kushtojë një sasi të madhe energjie për të diskutuar Brexit dhe, në të njëjtën kohë, flet për të hapur negociatat e pranimit për Shqipërinë apo ndonjë vend tjetër të Ballkanit Perëndimor? Të gjitha këto vende janë të lidhura në një farë mënyre me historinë dhe strategjinë tonë, por a mund të jemi të kënaqur me mënyrën se si po shkojnë në këtë grup njerëzish të informuar dhe të kthjellët? A mendojmë se kjo është mënyra më e mirë për t’iu përgjigjur sfidave tona? A mendojmë se gjërat po shkojnë ashtu si duhet kur bëhet fjalë për perimetrin e Evropës dhe llojin e Evropës që duam? Sigurisht jo”, tha Macron para ambasadorëve.