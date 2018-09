Sekreti i jatëgjatësisë, pushime që zgjasim më shumë se 3 javë

Një studim i kryer, duke filluar nga viti 1974, me 1,222 meshkuj zbulon se ata që gjithmonë kanë pasur zakon të jenë në pushime për më pak se 21 ditë, ndoshta të thyer në periudha të shkurtra, kanë 37% më shumë shanse për të vdekur se ata që kanë zgjedhur pushime të gjata.

Pyetja, sidomos tani që gushti iku dhe që pushimet mbaruan, është jashtëzakonisht serioze: aq shumë saqë Universiteti i Helsinkit në këtë temë bëri një hulumtim, madje filloi në vitin 1974, i cili shqyrtoi jetën e 1.222 meshkuj.

Është zbuluar se marrja e pushimeve në mënyrë të vazhdueshme dhe për një periudhë të zgjatur përmirëson jetëgjatësinë. Kreshta është ajo e 21 ditëve. Meshkujt të cilët kanë përdorur tri javë ose më pak për të lënë punën dhe ndoshta duke e thyer atë në periudha të shkurtra kanë 37% më shumë gjasa të vdesin sesa ata që morën më shumë se tri javë.

Shkurtimisht: nuk mund të largoheni me qetësi nga stresi i përditshëm i vendit të punës, – pohojnë kërkuesit finlandezë. Kjo është për shkak se ata që nuk bëjnë pushime të rregullta tentojnë të punojnë më gjatë dhe të flenë më pak: ato janë më të theksuara dhe ndoshta e marrin atë me kolegë që janë larg për një kohë të gjatë. Dhe kjo është arsyeja pse studimi thekson rëndësinë e përdorimit të të gjitha pushimeve vjetore në dispozicion gjatë vitit.

Studim mbi lindjet ndërmjet atyre që lindën midis 1919 dhe 1934 Studimi i Universitetit të Helsinkit shqyrtoi jetët e 1,222 punëtorëve meshkuj të lindur midis viteve 1919 dhe 1934. Ata u rekrutuan për studime shkencore midis viteve 1974 dhe 1975 dhe u vëzhguan për 40 vitet e ardhshme. Pjesëmarrësit kishin të paktën një faktor rreziku për sëmundjen kardiovaskulare për shkak të pirjes së duhanit, hipertensionit, kolesterolit të lartë, triglicerideve të ngritur ose intolerancës së glukozës.

Për gjysmën prej tyre u caktua një program shëndetësor, ndërsa për gjysmën tjetër nuk u mor asnjë masë. Ata në grupin e parë morën këshilla me gojë dhe me shkrim çdo katër muaj: si për të kryer stërvitje aerobe, për të ndjekur një dietë dhe për të arritur një peshë të shëndetshme, si dhe për të ndaluar pirjen e duhanit. Rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare Shkencëtarët e Helsinkit zbuluan se rreziku i sëmundjes kardiovaskulare u zvogëlua me 46% nga ata që merrnin pjesë në programin e kujdesit shëndetësor.

Por nuk është e gjitha kjo. E bukura arrin tani, falë një hetimi të mëtejshëm të kryer kohët e fundit me rezultatet e vjetra të marra nga arkivat. Në fakt, hulumtuesit i krahasuan këto të dhëna me të dhënat e vdekjes duke ekzaminuar informacionet e mëparshme të paregjistruara mbi sasinë e punës, gjumit dhe pushimeve. U zbulua se shkalla e vdekshmërisë në grupin që merrte pjesë në programin shëndetësor ishte vazhdimisht më i lartë se tjetri deri në vitin 2004.

Pas kësaj date, shkalla e vdekshmërisë ra në të njëjtin nivel mes dy grupeve deri në vitin 2014. Dhe këtu: shkencëtarët e koordinuar nga Timo Strandberg zbuluan se pushimet më të shkurtra ishin prapa rezultateve të habitshme të jetëgjatësisë. Këshilla për dietën, palestrën dhe mënyrën e jetesës Në fakt, u konstatua se pushimet e shkurtra ishin të lidhura me vdekjet mbi mesataren në grupin që ndiqte këshillat mbi dietë, palestër dhe mënyrën e jetesës.

Në thelb dukej më shumë e theksuar: mes njerëzve që kishin kaluar tre javë ose më pak pushime vjetore, vdekjet ishin 37% më shumë, midis 1974 dhe 2004, krahasuar me ato jashtë zyrës për më shumë se tri javë . Sidoqoftë, koha e pushimit nuk kishte ndikim në rrezikun e vdekjes në grupin “të lirë” nga kufizimet. Qartë më shumë “paqësor”.

Sipas Strandberg “dëmi i shkaktuar nga regjimi intensiv i jetës ishte i përqendruar në një grup njerëzish me një kohë më të shkurtër pushimi vjetor. Burrat që ishin larg nga zyra për një kohë më të shkurtër punonin më shumë dhe flinin më pak se ata që morën pushime më të gjata. Ky stil jetese i stresuar mund të ketë hequr ndonjë përfitim nga këshilla për një mënyrë jetese të shëndetshme”.

Dhe jo vetëm. “Ne besojmë se programi shëndetësor mund të ketë pasur një efekt negativ psikologjik ndaj këtyre njerëzve duke shtuar stresin në jetën e tyre”, tha Strandberg. Por kini kujdes: “Rezultatet tona nuk tregojnë se edukimi shëndetësor është i dëmshëm. Përkundrazi, ata sugjerojnë që reduktimi i stresit është një pjesë thelbësore e programeve të dizajnuara për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare”.

Me pak fjalë: pushimet më të mira duhet të zgjasin më shumë se tri javë. Dhe një vëmendje për mirëqenien. Megjithatë, pa e ekzagjeruar