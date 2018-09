Replika e Spahos me Ambasadorin që donte të hapte estradë në OKB, i tregon letrën

Pergjigje e Edmond Spahos per Pellumb Kullen

I dashur Pellumb,

Faleminderit per letren qe me dergoje nga emigracioni.

Me humorin qe te karakterizon, i bije pragut qe te degjonte dera. Portali ku e botove letren ishte i drejteperdrejte keshtu qe nuk mund te gaboja e te mendoja qe nuk e ke me mua. Por edhe ti or burre, bjeri drejt sepse nuk vuan nga mungesa e guximit dhe bashke jemi takuar kur ishe Sekretar Ambasade ne Gjermani. Helbete ti nuk mund te mbash mend cdo njeri qe ke takuar gjate ushtrimit te funksioneve te tua te cilat kane qene jo pak te rendesishme.

Pellumb, une nuk kam bere shkrim si thua zotrote. Kam bere pak rrjeshta koment ne faqen time ne fb per intervisten tende. Nuk te kam quajtur une idiot, kete e ka bere RD e cila me zgjedhjen e saj ka botuar komentin tim. Ne fund te kesaj letre po vendos komentin qe kushdo ta lexoje dhe kuptoje si qendron e verteta.

Une te kam quajtur Ambasador sepse titulli mbetet edhe pasi je larguar nga detyra dhe pavaresisht si e ke kryer ate. Komenti im ne fb dhe botimi ne RD dhe gazeta te tjera, eshte lexuar nga 35 mije qytetare. Miqesisht te keshilloj te mos lexosh komentet qe kane bere lexuesit per ty.

Pellumb ti nuk je marre me thelbin e komentit tim por me etiketime ndaj meje, ne kushtet kur e thua vete qe nuk me njeh. Me quan batakci dhe lopcar. Une jam perpjekuar te edukohem sa me mire, madje edhe jashte shtetit, ne vendin ku je ti. Lopcari mbetet profesion I nderuar Pellumb, po aq sa ai i gaztorit. Per batakci nuk di te kem bere ndonje gje qe ta meritoj. Ketej me njohin ndryshe, por po te me japesh ndonje argument, te siguroj qe do ndryshoj.

Te vijme tek thelbi i debatit. Une te kritikova qe ne kundershtim me statusin e Ambasadorit ti veteofrohesh per te share vendin tend. Madje duke shpifur, ne nje kohe qe ne OKB u dergove per te perfaqesuar vendin. Ambasadoret qe njoh, dhe njoh jo pak, vendin e tyre e kane te shenjte. Madje edhe per vendin ku sherbejne nuk flasin e nuk kritikojne pavaresisht shume paudhesive qe shohin. Besoj me kupton.

Pellumb o mik, ne Shqiperi mund te jete bere kontrabande por nuk e ka bere dhe nuk e ka mbrojtur shteti. Kete e kane thene inspektoret e OKB qe ishin stacionuar ne Shqiperi per te vezhguar embargon. E kane thene edhe drejtuesit e niveleve te ndryshme te OKB qe kane ardhur tek ne ose kur kemi shkuar ne ne OKB. Sikurse ti e di, 99% e kontrabandes me ish Jugosllavine eshte kryer nga Rumania si vend kufitar me Serbine. Ende nuk njoh ndonje Ambasador rumun qe te kete folur per vendin e tij si ke folur ti per Shqiperine.

Ne lidhje me perpjekjet e tua intensive per te ngritur trupen e Estrades ne OKB gjate viteve qe sherbeje si Ambasador, i jam referuar letres qe nje zyrtar i OKB dhe mik i Shqiperise i drejtonte autoriteteve shqiptare ku theksonte qe po i nxirrje bojen vendit me cfare po beje ne detyren e Ambasadorit ne OKB. Une nuk te kam pare ty tu kerkoje ambasadoreve te tjere ne OKB, psh ambasadorit amerikan, qe te luante ne skecet e tua. Une nuk e ve doren ne zjarr se cilin Ambasador mund te kesh ftuar te jete pjese e trupes se Estrades se OKB. Thjesht kam cituar letren. Une ty te mbaj ne estime te larte sepse na ke bere dhe na ben per te qeshur.

U zgjata pak por desha ti sqaroj te gjithe gjerat qe ngrije. Nje keshille, mos perdor ofendime kur polemizon qofte edhe me njerez me pak nivel si puna ime, pasi nuk i shkon nje intelektuali, njeriu te letrave, Ambasadori dhe gaztori kalibri sic je ti.

Meqe ra fjala, mos shkruaj vetem per vitet 1992-1993. Si patriot qe je i shkruaj ndonje fjale edhe Edit se po e con vendin per lesh me kanabis, kokaine, hajduteri dhe kriminele. Ne gjindja ketej presim me goje hapur kur shkruani ju afendikonjte e Amerikes sepse ju ze vend llafi.

Tani po e mbyll, te fala te tereve, te fala edhe atij mikut qe te informon. Eshte mik i mire, e kemi pasur edhe ate ne PD sikurse te kishim edhe ty sa kohe ishe Ambasador.

I juaji,

Edmondi I Verteti.

Komenti im ne fb:

Unë nuk njoh ndonjë ambasador në botë që të vetëofrohet dhe të shpifë kështu për vendin e tij.

Ky mender ambasador të vetmen punë që beri 4 vjet ne OKB, ishin përpjekjet për të ngritur estradën e OKB-s me punonjës të kësaj organizate.

Më kujtohet letra e një miku të huaj të Shqipërisë nga Nju Jork, dërguar institucioneve shqiptare, ku shprehte shqetësimin që me përpjekjet që ‘ambasadori’ po bën për të ngritur estradën e OKB-s, po i nxjerr bojën shtetit shqiptar.

Faji ishte i atyre që dërguan këtë si ambasador në një organizatë aq të rëndësishme sa OKB