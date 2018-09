Rama rikthen Fred milionerin sekretar në PS

Asambleja e PS-së ka mbyllur punimet e saj me një fjalim të gjatë nga Edi Rama. Në fund anëtarët e saj kanë zgjedhur dhe sekretarët e Asambledhë dhe anëtarë të rinj. Rama ka futur në kryesi djalin e Server Pëllumbit, Arben Pëllumbin i cili është zgjedhur si sekretar Organizativ.

Bie në sy rehabilitimi i ish-deputetit Alfred Peza, i cili vazhdon të jetë nën hetim nga prokuroria për pasurinë e tij.

Peza është emëruar si sekretar i marrëdhënieve me Mediat. Alfred Peza është një milioner shqiptar me aksione në banka private. Gazetari i kthyer në Rilindas në pak kohë deputet bëhet një aksioner i madh dhe nëpërmjet bashkëshortes të tij blen aksione në Bankën Credins.

Sipas kontratës bashkëshortja e Alfred Pezës, zonja Mirela Ndini në vitin 2015, në datën 17 mars ka blerë 1% të aksioneve të Bankës Credins me vlerë 1.13 miliardë lekë.

Sipas dokumentave që ndodhen më poshtë kontrata e shitjes është bërë përpara noterit Julian Zhelegu, dhe zonja Mirela Ndini ka blerë nga shtetasi Aleksandër Pilo, 1% të aksioneve të Bankës Credins në vlerën 113 milionë lekë të reja ose 1.13 miliardë të vjetra.

Kur ishte deputeti i Rilindjes, në një periudhë të shkurtër, Peza nga një gazetar u kthye në një njeri që ble aksione me qindra miliona lekë. Në vetëm 18 muaj 4 apo 5 fishon pasuritë e tij. Por nga vijnë këto qindra milionë lekë që e bëjnë Pezën aksioner Banke?