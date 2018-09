Pse frutat duhet t’i hani gjithmonë para buke?

Nëse deri më tani ju është thënë se frutat duhen konsumuar gjithmonë pas vaktit ushqimor, na lejoni t’ju tregojmë se ky ves është i gabuar.

Por kur duhen konsumuar frutat?

Sipas nutricionistëve koha më e mirë për të konsumuar ftuta është mëngjesi i herët pas një gote me ujë. Ndërkohë që ngrënia e tyre menjëherë pas vaktit ushqimor nuk është aspak e këshillueshme, pasi stomaku nuk arin t’i tresë këto të fundit në mënyrën e duhur.

Ideale është që frutat të konsumohen një orë përpara vaktit ushqimor, ose dy orë pas këtij të fundit.

Pse e gjithë kjo?

Frutat kanë tendencën ta kryejnë më shpejt procesin e fermentimit kur ndihmohen nga substancat që prodhon stomaku dhe gjithashtu treten me kollaj nga ky i fundit se ushqimet e tjera.

Pra, nëse ju hani makarona dhe pas tyre fruta, tretja e makaronave do të ndalojë tretjen e frutave dhe kështu ato do të fermentohen në stomak gjatë kohës që presin radhën e tretjes.

Kaq e thjeshtë!