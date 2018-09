Prokurori i Antimafias: Mafia shqiptare biznes me klanet mafioze italiane për trafiqet ilegale

“Ndër mafiet e huaja, mafia shqiptare dhe mafia nigeriane janë ndër më të pranishmet në territorin italian”. Kështu ka deklaruar sot në një komunikim publik Prokurori Kombëtar i Antimafias e Antiterrorizmit italian, Federico de Raho, gjatë vizitës në komunën Casal di Principe të Casertës ku u vlerësua me titullin “Qytetar Nderi”.

“Ndaj mafias nigeriane e mafias shqiptare është përqëndruar vëmendja e hetimeve me tona”, tha Prokurori i Antimafias Italiane.

“Mafia shqiptare, tha ai, vepron në pozitë të barabartë me klanet mafioze italiane me të cilat bën biznes për të administruar së bashku trafiqet ilegale”.

Gjithashtu ai ka theksuar se pas disa vitesh mosveprim, në territorin italian ka rinisur dhe trafiku i kontrabandës së cigareve, i organizuar nga mafiet e huaja të pranishme në Itali e që nuk duhen nënvlerësuar.

Prokurori i Anitmafias ka deklaruar se ka kërkuar ngritjen e një komisioni Antimafia në Parlamentin Italian, mungesa e të cilit aktualisht ka krijuar një problem në aktivitetin e Antimafias italiane.

Shqiptarët, bosët e marijuanës dhe heroines

Pas arrestimeve te shumta gati per cdo dite te shqiptareve ne Itali, kryesisht te perfshire ne trafikun e droges, vjen rrefimi i nje inspektori te policise ne Milano, rritur ne kete zone, qe flet me fakte per situaten dhe grupet kriminale.

Per mediat italiane, ai tregon mes te tjerash se shqiptaret jane bosat e marijuanes dhe te heroines ne kete zone.

Pse është kaq e vështirë për të punuar në këto rrugë kufitare?

“Është një sfidë forcë. Nëse arrestojmë dhjetë tregtarë droge, njëzet vetë vijnë për të marrë vendin e tyre. Është një fuqi punëtore që nuk vuan nga kriza. Shumë i arrestojnë disa herë. Por, meqenëse ato përgjithësisht gjenden në posedim të shumave të moderuara, ata kthehen në liri. Prapa tyre, megjithatë, ka grupe të organizuara, të cilat menaxhojnë sheshet e dyqanit, duke ndarë territorin “.

Kush janë këta tregtarë droge të cilët janë duke u arrestuar gjatë gjithë kohës?

“Ata janë kryesisht të huaj. Kjo është e padiskutueshme. Nigerianët janë veçanërisht të fortë në shitjen e kokainës. Ata janë më të fortit. Ata janë grupi dominues. Magrebët zakonisht i kushtohen hashashës dhe heroinës. Shqiptarët ndaj marihuanës dhe heroinës. Senegalezët dhe tregtarët e tjerë të origjinës së Afrikës Qendrore shesin plas”.