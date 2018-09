Përse nuk duhet të hani kurrë banane në mëngjes

Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës dhe ndoshta jeni të kënaqur që bëni pjesë tek njerëzit që nuk i rezistojnë dot tundimit për të ngrënë një vakt të mirë në mëngjes. Por ka një produkt që me siguri ia shtoni tërshërës, smoothie-t apo përzierjes së drithërave që konsumoni çdo mëngjes.

Është diçka që nuk i bën mirë trupit, veçanërisht në qoftë se qëllimi është për të marrë kalori të mjaftueshme dhe për të ruajtur nivelin optimal të energjisë gjatë gjithë ditës.

“Është banania e famshme, që konsiderohet ushqimi më i keq në mëngjes”,- thotë trajneri personal, Nikki Storm.

Njerëzit që hanë banane në mëngjes e konsiderojnë atë si ‘standardin e artë’ të dietës, veçanërisht të gjithë ata që hanë mëngjes duke fluturuar nga nxitimi. Por fakti është se bananet kanë një indeks glikemik shumë të lartë dhe janë të pasura me kalium.

Bananet i ndryshojnë shumë shpejt vlerat e insulinës, duke shkaktuar ndryshim të nivelit të energjisë dhe luhatje humori. Nivelet e larta të sheqerit nuk metabolizohen shpejt, ndaj edhe, në thelb, sasia e bananes ruhet si yndyrë në trup. Bananet për mëngjes nuk janë një ide e mirë.

Por ka edhe një problem tjetër nëse e nisni ditën me banane, thotë Storm. Për shkak se përmbajtja e lartë e sheqerit prish nivelin e insulinës, ju duhet ta mbani nën kontroll gjendjen e sheqerit gjatë gjithë ditës për të mos prishur ekuilibrin.

“Koha më e mirë për të ngrënë banane është 45 minuta pas ushtrimeve fizike mjaft intensive, sepse muskujt duhet të plotësohen me yndyrën që kanë djegur”, – thotë Storm.

Sigurisht, ju do të pyesni çfarë këshillon apo çfarë ha në mëngjes një trajner personal: “Unë ndjek Fast Metabolism Diet. Ditët e mia variojnë nga tërshëra me boronica, te proshuta me qepë, bukë me vezë, avokado, domate dhe qepë të kuqe”.

Me fjalë të tjera, nuk është nevoja ta privoni veten nga ushqime të shijshme në mëngjes dhe të ndiheni mirë gjatë gjithë ditës.