“Përbindëshi po vjen!”

Dhjetëra banorë kanë vendosur të qëndrojnë në shtëpi pavarësisht paralajmërimeve të autoriteteve se mijëra njerëz do të vdesin nga Uragani Florence. Një grua i tha MSNBC se do të qëndronte në shtëpi në Wilmington, NC me dy fëmijët e saj pavarësisht nga stuhia. Ndërsa një tjetër pranoi se ishte “i frikësuar”, por tha se ai kishte mbijetuar stuhive edhe më parë dhe ishte i vendosur ta bënte sërisht.

Një tjetër banor që qëndron i vendosur pavarësisht urdhrave të evakuimit është Jon Wright, një zjarrfikës në pension.

Guvernatori Roy Cooper u bëri thirrje banorëve që të përgatiten tani, duke e quajtur stuhinë “një përbindësh”, dhe paralajmëroi njerëzit që nuk duhet të mbështeten në të qenit në gjendje ta përballojnë atë.

“Kudo që të jeni në Karolinën e Veriut, bëhuni gati për Firence tani. Është i gjigand dhe i egër”, tha Guvernatori Cooper.

“Florence” e cilësuar si një stuhi e kategorisë 4, ndryshoi drejtimin gjatë natës duke frikësuar banorët që do të sjellë shkatërrime në Karolinë dhe në një pjesë të Gjeorgjisë, e konsideruar si stuhia më fuqishme e Michiganit, ajo do të zgjasë për disa ditë dhe do të shkaktojë përmbytje “katastrofike” deri në katër këmbë shi.

Të paktën 25 milionë banorë janë në rrezik nga stuhia dhe ekspertët parashikojnë se rruga e saj aktuale mund të shkaktojë deri në 170 miliardë dollarë dëmtime, duke pritur të godasë 759,000 shtëpi dhe biznese dhe të bëhet stuhia më e shtrenjtë që ka goditur ndonjëherë SHBA-në. Siç parashikohet uragani do të bllokohet edhe më shumë jashtë brigjeve të Karolinas para se të rrëmbejë bregun lindor të SHBA dhe të lëvizë brenda vendit para fundjavës.