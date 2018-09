Paralajmërimi i Berishës për oligarkët: Mendohuni mirë për katastrofën…

Ish-Kryeministri Berisha ka paralajmëruar oligarkët që të mos bëhen palë me qeverinë në vjedhjen e shqiptarëve. “Kushdo duhet të mendohet mirë për katastrofën që po i shkakton buxhetit. Ne ne do ti qëndrojmë fort këtij problem. Kostoja e një kiloemtri rrugë ka shkuar sot deri në 16 milionë euro, ndërsa rruga Elbasan-Fier është ndërtuar me 1.2 milionë euro kilometric”, tha Berisha. Ish Kryeministri ka deklaruar se kostoja e 1 kilometri rrugë në Tiranë-Elbasan ka shkuar në 15 milionë euro, ndërkohë që i gjithë tuneli është ndërtuar me 10 milionë euro kilometri.

Ish-Kryeministri është shprehur se, opozita do t’i qëndrojë fuqishëm denoncimit të saj.

‘Opozita nuk ka asgjë me personat e ka me fenomenin dhe do ti qëndrojë fuqishëm.

Rama nuk ka para e Surrelit ka paratë e këtyre varfanjakëve, ti nuk mund të shkosh ti marrësh. Si mund të marrësh 280 milion euro për inceneratorët.

Cili është problemi.

Një veprimtari që kurrë nuk ka ekzistuar më parë ka filluar nga Edi Rama mbi baza e cila është e njohur si veprimtari, por ky e ka mbi baza absolute korruptive. Unë i dëgjoj debatet janë mjerane, pse janë mjerane, sepse analistët nuk marrin përsipër të analizojnë konçensionin, të analizojnë partneritetin publik-privat.

Nuk janë bërë përpara. Të dalë njeri dhe të më thotë se janë dhënë para në partneritet publik privat një kompanie atëherë të them unë, kurrë, kurrë nga buxheti i shtetit. A mund të jepen, po mund të jepen.

Por si mund të jepen, unë 5 ti 10-të, unë 10-të ti 3. Po të ndodhë që të japësh gjithçka ti. 300 milionë euro për inceneratorët do të paguash dhe për plehrat, kjo në botë nuk ndodh, kjo ëhstë vjedhja më monstruoze.

Të japësh ti gjoja një gazetar, e bëra check-upin, ty nuk të takon i thashë, mbi 40 vjeç e bëjnë. Shko shif sa të vdekur e kanë bërë i thashë se je gazetar. 120 milionë një mafiozeje që grabit si shushunjë gjakun e shqiptarëve. Po nëse ti jep një rrugë siç qenka rruga Milot Balldre 10 milionë euro’, u shpreh ish-Kryeministri Berisha.

Berisha: Vlahutin futi përçarje politike, nuk do ta prisja kurrë në zyrë

Ish-Kryeministri Berisha ka lëshuar akuza të tjera ndaj ish-ambasadore së BE në Tiranë, Romana Vlahutin. Duke folur në studion e emisionit ‘FAKT’ në SYRI.net, ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur se nuk do ta priste Vlahutin për ceremoninë e largimit.

‘Nuk ekziston një paralelizëm mes tyre, pavarësisht se ata ishin dashuri politike bashkë, por me ambasadorin Lu kam patur dialog konstant me të, kurse përsa i përket Vllahutin, i thashë: Përfaqëson Beogradin apo Brukselin.

Edhe po të kërkonte lamtumirë nuk do ta prisja.

Vllahutin dëmtoi Shqipërinë, nuk e di për llogari të kujt.

Nuk kisha dosje të saj për lidhje me shërbimet, por ajo tha se nuk ka nevojë për marrëveshje dhe konsensus mes forcave politike.

Kurrë më parë nuk ka ekzistuar një përçarje e tillë politike’, është shprehur ish-kryeministri Sali Berisha përballë gazetarit Çim Peka në SYRI.net.

Ja me kë duhet të bëjë aleancë opozita kundër Ramës

Ish-kryeministri Sali Berisha duke folur në studion e emisionit ‘FAKT’ në SYRI.net përballë gazetarit Çim Peka, është shprehur se aktualisht në Shqipëri është emergjenca e grushtit të shtetit.

Për ish-kryeministrin, opozita duhet të bëjë bashkë me çdo individ, parti apo grup interesi për të rrëzuar këtë qeveri.

‘Unë në këto rrethana emergjence grushti shteti, do bëja aleancë më çdo individ, parti, media, apo grup interesi, shoqëri civile e qytetarë, që angazhohet për përmbysjen e këtyre puçistëve që po sundojnë këtë vend.

E konsideroj jetike procesin e integrimit. Ai është bllokuar dy herë me radhë.

Në vitin 2016, miqtë e Ramës thanë që do bëhet pas 1 viti, ata më gjakftohtë thanë në vitin 2018.

Por s’kishte asnjë skeptik.

Por Edi Rama me dosjen Tahiri, Xhafaj, Shullazi, kanabizimin dhe largimin masiv të shqiptarëve….

Nëse ti i krijon probleme Francës, dhe del vendi i parë me refugjatë, tejkalon Sudanin në luftë civile, Sirinë dhe Afganistanin, kujton se nuk ka të drejta Franca të të ndëshkojë’, u shpreh ish-Kryeministri Berisha.