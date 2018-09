Paloka: Do jap detaje nga përdhunimi i Ballës, nga burime origjinale nga Laçi

Deputeti i PD-së Edi Paloka ka reaguar në lidhje me deklaratat e Kreut të Grupit Parlamentar të PS-së Taulant Balla për dëshminë e ish-oficerit Emiljano Nuhu.

Balla përmes një postimi në ‘Facebook’ bëri të ditur sot se ai kishte depozituar në Prokurori kërkesën për fillimin e ndjekjes penale “për të gjithë personat e përfshirë në inskenimin e turpshëm të orkestruar dhe të bërë publik nga Lulzim Basha”.

Ndërkohë paralajmëroi se ditën e nesërme këtij kallëzimi do t’i bashkangjitet edhe Edi Paloka, të cilin Balla e quajti “shpifës profesionist”.

Pas këtij postimi të Ballës, Edi Paloka ka reaguar ashpër duke thënë se Balla po bën të njëjtën gjë sikur Tahiri e Rama kur ai i kishte akuzuar për lidhjet e tyre me krimin.

Nga ana tjetër Paloka thotë se në gjyq “do i japim mundesi publikut ta njohi dhe me mire zevendesin e Rames. Une ndryshe nga Berisha , do te ti jap me detaje te gjitha, nga burime origjinale( besoj e di qe i kam ca te njohur ne Laç…). E jo vetem aq…”.

Paloka është shprehur se Balla akuzohet se ka mbrojtur përdhunuesin e një jetimeje.

Postimi i plotë:

Shpifesira e “Rilindjes”, zevendesi i denje dhe quasisozia i Edvin Rames , paska shkruajtur se do me hedhe ne gjyq per shpifje duke me quajtur dhe “shpifes profesionist”

Te njejten gje ka bere dhe Edvini kur e akuzova per lidhjet e tij me krimin perpara se te pergjysmonte grupin parlamentar per shkak te ligjit per dekriminalizimin.

Te njejten gje ka bere dhe Tahiri kur e akuzova per lidhjet me krimin , kryesisht me Habilajt, perpara se prokuroria te kerkonte arrestimin e tij.

Tani rradha e Taos. Po Tao Palla eshte me i shpifuri nder ta…

Sot akuzohet se ka mbrojtur perdhunuesin e nje jetimeje, por disa kohe me pare ka qene i akuzuar vete per perdhunim (eshte fatkeqesi shumfishe kur qenie te mbytura ne komplekset e inferioritetit si pasoje e te shkuares deficitare behen papritur te pushtetshem).

Po ne gjyq do i japim mundesi publikut ta njohi dhe me mire zevendesin e Rames. Une ndryshe nga Berisha , do te ti jap me detaje te gjitha, nga burime origjinale( besoj e di qe i kam ca te njohur ne Laç…). E jo vetem aq…

E kam thene dhe me pare qe te merresh me Tao Pallen eshte si te shkelesh me vetedije mbi bajge, po me qe me ka ftuar…