Njeriu që dhunonte të ëmën dhe bashkëshorten s’lejon ndëshkim për përdhunuesin

Edvin Rama ka reaguar dy muaj pas përdhunimit dhe torturimit të Xhesila Malokut nga djali i deputetit. Në një postim prej tre rreshtash në facebook, Rama thotë se dhunimi i vajzës është i pafalshëm. Pastaj thotë se policia e kreu detyrën dhe nuk favorizoi djalin e deputetit dhe në fund thotë se aksush nuk ëhstë mbi ligjin. Të tre fjalitë e Ramës janë një mashtrim. Nëse dhunimi do të ishte I pafalshëm, atëhere sot përdhunuesi që është djali i deputetit Rraja duhet të ishte përpara drejtëisë dhe në pranga. Në fakt ai ëhstë i lirë dhe vazhdon të kërcënojë vajzën dhe familjen e saj.

Rama thotë se policia e bëri detyrën e saj, ndërkohë që i vetmi që është munduar të bëjë detyrën ka qenë Nënkomisari, Nuhu, i cili u detyrua të marrë arratinë pasi u kërcënua direkt në zyrën e tij me pistoletë në kokë nga vëllai i deputetit dhe nga Kryetari i grupit parlamentar të PS, Balla si dhe kryebashkiaku bandit i Krujës, Bushi.

Rama thotë se aksush nuk ëhstë mbi ligjin, porn ë të vërtetë djali i deputetit Rraja është i mbi ligjin dhe ai nuk ndëshkohet jo vetëm për përdhunimin e denoncuar, por as për dhunën që Rama e pranon se është ushtruar ndaj vajzës.

Mund të jetë i vetmi kryeministër në botë që është në anën e përdhunuesve dhe torturuesve të një vajze.

Po pse ky pozicionim i Ramës? Arsyeja është e thjeshtë dhe lidhet me dy faktorë. Faktori i parë ëshët ai politik. Rama e ka marrë pushtetin dhe mendon se do ta mbajë gjatë me një grusht fundërrinash që ka mbledhur rreth vetes dhe që janë kriminelë dhe trafikantë,

Arsyeja e dytë lidhet me të shkuarën e vetë ramës. Ai ka qenë një njeri i dhunshëm edhe brenda familjes së tij.

Ai ka dhunur të ëmën, ka dhunuar ish-bashkëshorten dhe një njeri i tillë kurrë nuk do të mund të ishte në krahun e vajzës së përdhunuar, pra në krahun e viktimës. Ai është i pozicionuar në anën e përdhunuesve dhe të krimit sepse nëse do të ishte e kundërta, atëhere Rama duhet të kërkonte sot të bëhej drejtësi ndaj përdhunuesit të Xhesiela Maloku dhe duhet të kishte dalë në mbrojtje të nënoficerit të policisë, Nuhu.

Rama nuk e bëri këtë duke i dhënë një mesazh inkurajues përdhunuesve dhe masakarenjve që ka në grupin e tij parlamentar që në fakt janë njëlloj si kreu i qeverisë.