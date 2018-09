Nga Balla e Sejdini tek Çelët, Bego e Sanxhaktarët, bandat që bëjnë ligjin në Elbasan

“Nuk ka qytet më të përshtatshëm për t’u treguar shqiptarëve se pse pa u çliruar nga krimi nuk do të ketë asnjë përparim domethënës dhe kjo ka të bëjë me çdo familje dhe fatin e shqiptarëve.”

“Ndodhemi në qytetin simbol të bashkëqeverisjes së Ramës me krimin, jo pak analistë e quajtën Elbasanin kryeqytet të krimit.

Qazim Sejdini, Taulant Balla dhe bandat e krimit nga Çelët te Sanxhaktarët me shokë që vitin e kaluar treguan se kush sundon në këtë qytete, në këtë vend, kur goditën policinë e shtetit pa asnjë pasojë ligjore”

Opozita e bashkuar është mbledhur ditën e sotme në Elbasan. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka paralajmëruar publikimin e fakteve tronditëse në mbledhjen e opozitës së bashkuar në Elbasan. E këto fakte, sipas tij, kanë të bëjnë me Xibrakën dhe laboratorin e kokainës.

“Fakte tronditëse do të dalin dhe do të provojnë se këtu në Elbasan Rama ngriti çengelin e krimit të organizuar”, u shpreh Basha.

Kreu i PD-së tha se krimi i organizuar është edhe çështje ekonomie. “5 vjet më parë u inaugurua tuneli i kërrabës, një vepër e madhe infrastrukturore, nga qeverisja e PD. 5 vjet më vonë kjo rrugë nuk ka përfunduar ndërsa ka gëlltitur për shumë pak kilometra, miliona euro.

Nënkontraktor është Edmod Bego, anëtar i bandës së Lushnjës, mik i Ballës i cili ka marr plot 10 mln euro.

Marrëdhënia e Ballës me Begon është një hesap që rëndon në xhepin e shqiptarëve. Janë zhdukur miliona euro dhe nuk përfundon rruga e Elbasanit.

Kur ne drejtuam, ndërtuam autostrada, hoqëm kufijtë, futëm investime të huaja.

Bëmë edhe gabime për të cilat u ndëshkuam me votë dhe dolëm në opozitë për t’u përgatitur më mirë, të vijmë në pushtet për ta çuar vendin përpara

5 vjet që harxhojmë gjithë energjitë tona për të hequr kriminelët vrasësit, nga zyrat e shtetit”, deklaroi kreu i PD-së.

Vëllai i Edi Ramës i përfshirë në kokainën e Xibrakës

Kreu i opozitës, Lulzim Basha ka hedhur akuza të forta ndaj kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë.

Sipas Bashës, vëllai i Edi Ramës, Olsi Rama është i përfshirë në rastin e trafikut dhe përpunimit të kokainës në Xibrakë.

Kreu i opozitës u shpreh se, këto fakte janë marrë dhe fshehur nga Saimir Tahiri dhe tani nga Fatmir Xhafaj dhe kreu i policisë, Ardi Veliu.

“Elbasani është gjeneza e lidhjeve të Edi Ramës me krimin. Xibraka mban peng Edi Ramën për përfshirjen direkte të Olsi Ramës.

Faktet janë fshehur nga Saimir Tahiri dhe tani nga Fatmir Xhafa dhe shoku i Agron Xhafës, Ardi Veliu”, tha ndër të tjera kreu i opozitës, Lulzim Basha.