Nënkomisari Nuhu i çertifikuar nga SHBA dhe BE merret në mbrojtje në masa të rrepta

Armand MAHO

Duket se ngjarja e Krujes ku eshte kercenuar me jete oficeri i Policise Emiljano Nuhu nuk ka kaluar aq qete ne shtetin zvicerian, sic kerkojne ta paraqesin autorietet shqiptare. Nje burim ne shtetin e ketij vendi sapo me informoi se Emiljano Nuhu se bashku me familjen eshe vene nen masa te rrepta sigurie, per shkak se autoritetet zviceriane kane dyshime te forta se i kercenohet jeta. Sot Nuhu eshte pyetur per rreth gjashte ore nga autoritetet zviceriane, gje e cila koencidon dhe me deklaratat e Rames nga Korca ku kercenoi se “do e gjurmoje kemba kembes ate horr”! I njejti burim shtoi se nuk perjashtohet mundesia qe autoritetet zviceriane e hapin nje tjeter hetim te pavarur pasi dyshohet se autoritetet shqiptare qellimisht kerkojne te shmangin skandalin duke e kthyer nga akuzues ne te akuzuar Emiljano Nuhun!

Por perse autoritetet zviceriane nuk kane hezituar ne asnje moment ti ofrojne mbrojtje oficerit shqiptar? Emiljano Nuhu vec deshmise ka paraqitur prane autoriteteve dhe te gjitha kualifikimet qe ka si oficer nen mbulim nga policia e shtetit. Trajnime nga PAMECA, Departamenti Amerikan i Drejtesise etj jane ato qe bien ne sy ne kualifikimet e tij si oficer policie, ku nder te tjera pervec akademise se policise zoteron dhe bachelor ne juridik. Autoritetet e atjeshme kane vleresuar se ne asnje moment nje oficer karriere, per te cilin dhe vete shteti shqiptar ka harxhuar jo pak e sajoje nje histori te tille vetem per azil politik.

Duket qarte se kemi e bejme me nje histori te paster bandash te cilan kane zaptuar ne cdo qelize institucionet e shtetit. Nje oficer policie per te cilin kemi paguar e gjithe ne, kercenohet dhe debohet nga vendi per faktin e thjeshte se tentoi te kryente detyren. Emiljano Nuhu ishte nga ata qe kish investuar tek vetja per e mgritur jeten e tij ne kete vend, si shume te tjere, por i gjithe ky investim, e shumta do konvertohet ne ndonje punetor ndertimi ne shtetin Zvicerian, sepse ne shtetin e tij ai ishte i “padeshirueshem” per ata qe e kontrollojne kete shtet. Bandat dhe trafikantet!

Me poshte certifikatat dhe kualifikimet e oficer Nuhut! Me 23 shkurt te ketij viti ka marre certifikaten e sigurise, atehere si nuk do e kalonte vettingun?