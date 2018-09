Mziu denoncon skandalin: Regjistrime me ndikim politik në Shkollën Profesionale Kamëz

Kryetari i Bashkisë Kamëz, njëkohësisht dhe kreu i degës së PD, Xhelal Mziu ka reaguar ndaj situatës së paprecedentë të regjistrimeve në Shkollën e Mesme Profesionale në Kamëz. Zoti Mziu ka denoncuar faktin e regjistrimeve me ndikim politik ne këtë shkollë.

Reagimi i kryebashkiakut të Kamzës Xhelal Mziu:

“Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, për fatin e keq dhe situatën e rëndë të diskriminimit që i bëhet Kamzës dhe banorëve të saj, një gjë e rëndë po ndodh në Shkollën Profesionale Kamëz, ku regjistrimet e deritanishme janë nën ndikimin e drejtpërdrejtë të deputetit të Partisë Socialiste të zonës dhe kryetarit të kësaj force politike po të zonës së Kamzës.

Ky akt është një shkelje flagrante e të drejtës së dhjetëra dhe qindra të rinjve dhe të rejave që dëshirojnë të vazhdojnë studimet dhe të cilat nuk mund të regjistrohen pa rekomandimin e monitoruar të këtyre dy personave me pushtet politik në këtë zonë.

Shkolla Profesionale është investim i Komuniteti Evropian, i Bankës Botërore dhe KfË që erdhi si një bashkëpunim i ngushtë i Bashkisë Kamëz me qeverinë “Berisha”, me një vlerë rreth 1 milion euro. Kjo infrastrukturë e realizuar me sukses pati si qëllim në vetvete afrimin e qindra, mijëra të rinjve nga e gjithë Shqipëria për t’u përgatitur për profesione të ndryshme”.