Ministri i Jashtëm në bandën që ka kryer 40 vrasje!

Banda e Bajrave, sipas mediave holandeze dhe belge, ka kryer rreth 40 vrasje, ndërsa në Shqipëri po zbardhen lidhjet e saj me krerët e politikës. Një nga anëtarët e kësja bande që i garantonte imunitet është ministri i jashtëm, Ditmir Bushati. Vetë Safet Bajri në përgjimet që i janë bërë është shprehur vetëm pak orë para arrestimet se “shefat e tij të mëdhenj nuk po i hapin telefonat”, duke bërë të qartë se kush ishin mburoja e tij politike.

Kryetari i PD, Lulzim Basha, akuzon ministrin e Jashtëm, Ditmir Bushati se ndodhet në përgjimet me bandën e Bajrëve.

Në emisionin ‘Open’, Basha tha se, makinat e blinduara të Bajrave ishin badigartë të Bushatit në fushatë.

Kreu i opozitës gjithashtu shprehet se Bushati vendosi marrëdhënie me Bajrët falë ndërmjetësinë se Pëllumb Gjikës.

‘Sot bandat bëjnë ligjin. Pse nuk na tregojnë ne përgjimet me Bajrat?! Kush del në përgjimet me ta? Del Ditmir Bushati. E di gjithë Shkodra që makinat e blinduara të bajrave ishin bodigardët e Ditmir Bushatit në fushatë. Dihet që nën ndërmjetësinë e Pëllumb Gjikës dhe tq tjerëve Ditmir Bushati vendosi marrëdhënie të drejtpërdrejta me Bajrët.

Dhe kërkoi prej atyre ndihmë në fushatë në këmbim për tju hapur krahun dhe për të kontrolluar interesat në qytetin e Shkodrës. Jo njëherë por dhjetëra herë. Ka dy ditë që Ditmir Bushatit i janë drejtuar pyetje nga Partia Demokratike. Sa herë ka komunikuar me Bajrat?

Sa herë është takuar me ta. Çfarë porosie u ka dhënë në emër të Edi Ramës ? Çfarë falenderimesh u ka përcjellë në emër të Edi Ramës? Cili ka qenë komunikimi i tij i fundit me Bajrat?’, tha Basha.

Basha i përgjigjet Taulant Ballës: Shpifës i dënuar nga Gjykata

Pas akuzave në emër të mazhorancës, nga kryetari i grupit parlamentar të PS-së Taulant Balla se lideri i PD-së ishte gjobaxhiu më i madh, vjen reagimi nga Lulzim Basha. I ftuar në emisionin ‘Open’ Basha e cilësoi Ballën një shpifës të dënuar me vendim gjykate. Ai mohoi akuzat, ndërsa theksoi se familja e gruas së tij dhe familjarët nuk asnjë kompani konsulence.

“Taulant Balla është një shpifës i dënuar me vendim gjykate dhe kjo dihet tashmë botërisht. Megjithatë unë u garantoj juve dhe gjithë shqiptarëve se as bashkëshortja dhe as një familjar tjetër i imi, nuk ka kompani të tilla konsulence. Edi Rama dhe shpifësi i tij, Balla kontrollojnë çdo institucion në vend, ndaj unë i ftoj të provojnë akuzat e tyre ndaj meje, ose në të kundërt, të heshtin dhe të mos shpifin akoma”, tha Basha.

Kreu i PD-së solli edhe njëherë në vëmendje faktin që Taulant Balla ka lidhje të drejtpërdrejta me persona të botës së krimit, siç ishte rasti i Edmond Begos, ndërsa akuzoi se në grupin e PS-së ka ende politikanë të lidhur me krimin, si Fatmir Xhafaj dhe Jurgis Çyrbja.

Sot gjatë kohës që demokratët prezantonin paketën e re antimafia, Balla tha se, “Basha s’mund të flasë për oligarkët pas është gjobaxhiu më i madh i tyre. Kompania e kunatit e bashkëshortes së Bashës jep konsulenca oligarkëve. A është kjo gjobë z. Basha? Unë mendoj që po. Të sqarojë Luli si fillim marrëdhëniet e tij me oligarkët. S’dihet ende kush paguan faturat e mbledhjeve të tua nëpër hotele”.