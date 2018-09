Loja proceduriale e Prokurorisë për të shpëtuar Shullazin e partisë!

Nga Flamur Vezaj

#Prokuroria per Krime te Renda, deri dje ishte nje nga institucionet qe Shqiperia krenohej ne takime nderkombetare per luften kunder krimit te organizuar! Disa prej ketyre prokuroreve qe kane mbet ne kete institucion, kane hetuar e denuar banda me famkeqe dhe asnjhere nuk eshte ankuar njeri! Por sot, eshte degdise ne institucione qokash nga ish-prokurori i Pergjithshem A.Llalla dhe nga kjo e perkohshmja A.Marku! Kjo e fundit pas komandimit te shoqes se klases (mediokre) ka kthy institucionin ne paligjshmeri totale, duke saju extra procedur ligjore vetem e vetem per te favorizuar e lehtesuar kriminelet qe po gjykohen ne kete institucion!

#Skandali i radhes, rrebelohet e gjithe trupa e prokuroreve kunder saj, duke braktisur mbledhjen e thirrur per caktimin me short te prokurorit te 4 (??!) ne dosjen e Emiljano Shullazit!

##Po cfare ka ndodhur!?

#Pas komandimit te Elizabeta Imeraj ne krye te prokurorise se Tiranes, ligji thote qe prokurorja duhet te dorezoj te gjithe dosjet qe kishte ne hetim! Per rreth 120 dosjet e saj jane hedhur ne short, por vetem ajo e Shullazit eshte bere problem per Donika Prelen! Ajo dhe shefja e saj e perkoheshme Arta Marku nuk kane pranuar qe Imeraj te vazhdoj te mbaj kete dosje per ta perfaqesuar ne Gjykate! Ato ia kane lene dosjen prokurorit tjeter Ened Nakuci, i cili eshte semure papritmas dhe eshte larguar nga Shqiperia! E ndodhur ne keto kushte Prela ka caktuar prokurorin Besim Hajdarmataj per te perfaqesuar dosjen, por edhe ky eshte trembur dhe ka kerkuar qe ne dosje te perfshihen edhe prokuror te tjere!

Donika Prela eshte zotuar se bashke me zv/e saj Gentian Osmanaj do i bashkohen ceshtjes dhe kane kerkuar qe edhe nje prokuror i 4 t’i bashkohet dosjes (per te mbajtu ison se do kendojne labce)! Por trupa e prokuroreve, e ka refuzuar kete propozim te Preles, per hedhjen e shortit, duke argumentuar ne mungese te bazes ligjore, cka e kane braktisur mbledhjen me pretendimin se Prela po sajon procedura extra ligjore per ti dhene shkak Shullazit qe te prish dosjen (vendimin) ne gjykatat me te larta!!!

#Çfare turpi institucional, imagjinoni disa vite me pare ishte kjo prokurori dhe nje prokurore femer e vetme Doloresa Musabelliu e cila kerkoj 18 vjet burg per Shullazin per akuzen e trafikut te droges! Po pak muaj me pare ishte po nje prokurore e vetme femer Elizabeta Imeraj qe urdheroi arrestimin dhe solli provat ne gjykate ndaj Shullazit dhe bandes se tij, ku i kishe bere gati edhe pretencen por shefja e perkohshme nuk e la te vazhdoj kete dosje, duke saju ngerce te panevojshme te dosjes me shorte dhe ekstra procedura! Keto veprime, tregojne edhe njehere se ku eshte degdisur prokuroria e perkoshme qe nuk kane guxim te lexojne pretencen e bere gati ndaj Shullazit te partise!

###V.O. Na iku edhe Ambasadorit Lu qe i denonconte publikisht keto! Po pse nuk vepron dhe vihet ne levizje Policia e “Forces se ligjit” per te hetuar e verifikuar deklaratat e ambasadorit Lu se Shullazi ka kercenuar gjyqtar e prokurore!!!!