Kur presidenti fsheh të vërtetën pse Kosova është rast sui generis?!

Nga Enver Bytyçi

Në një postim në FB sot presidenti i Kosovës u përpoq rishtas të shërbejë ta pavërteta ose gjysmë të vërteta, me qëllim që të përligjë iniciativën serbë të ndryshimit të kufijve Kosovë-Serbi. Ajo që zoti Thaçi pohoi sot ishtë fjalë për fjalë kjo: “Lufta për liri, intervenimi humanitar i NATO-s, shpallja e pavarësisë së Kosovës në mënyrë të koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare, pavarësia e mbikëqyrur dhe shtetndërtimi, janë vetëm disa nga veçoritë që e kanë bërë Kosovën të trajtohet si një rast i veçantë. Në prag të shpalljes së deklaratës së pavarësisë, kishte shqetësime se Kosova mund të shërbente si rast precedent për vende apo rajone të tjera në botë. Por, këto shqetësime dolën të pasakta.

Gjithashtu, një shqetësim tjetër i madh ishte frika nga eksodi masiv i komunitetit serb që jeton në Kosovë. Edhe ky shqetësim doli krejtësisht i pasaktë”. Në këto fraza gjenden dy aksioma të pavërteta, të rrejshme, jo shkencore, jo reale: Së pari, ta nisim nga argumentet pse Kosova konsiderohet një rast i veçantë? Për dijeninë e lëxuesve, unë kam shkruar një libër që në vitin 2007 me titullin “E drejta e Vetëvendosjes: Rasti i Kosovës”, libër që është përkthyer e botuar në gjërmanisht ne Saarlandme titullin “Das Selbstbestimmungsrecht: De Fall Kosovo”. Në atë libër kam dhënë qindra argumente pse Kosova është rast i veçantë.

Kam cituar ekspertë të së drejtës ndërkombëtare, historianë, politologë, njohës të shkëllqyer të çeshtjes shqiptare e atyre ballkanike. Dhe në asnjë rast nuk thuhet se Kosova është rast specifik pse paska ndërhyrë NATO, pse shqiptarët kanë luftuar për liri, apo pse ajo paska shpallë pavarësinë. Vendet janë pavarësuar kudo përmes liftës për liri. Të gjitha vendet e pavaruara sa janë në botë e kanë shpallur pavarësinë e tyre përmes një akti juridik.

Të gjitha ato kanë fituar indipendencën me përkrahjen ndërkombëtare. Ndërsa në Kosovë ndërhyrja e NATO-s ishte kulminacioni i mbështetjes ndërkombëtare. Për pasojë asnjëhar prej këtyre elementëve që përmend zoti Thaçi nuk e bën Kosovën një rast specifik. Kosova është rast i veçantë për atë që zoti Thaçi nuk guxon ta përmendë: Shteformimi i saj erdhi për shkak të dhunës, terrorit, zhdukjes fizike dhe shpërnguuljes masive të shqiptarëve nga ana e Serbisë së Milosheviçit.

Nuk kishte ndodhur së paku në Europë, përveçse në kohën e Hitlerit, ajo që ndodhi me shqiptarët në Kosovë si rezultat i ushtrimit të politikave të shfarosjes së shqiptarëve nga ana e makinerisë ushtarake dhe policore të Milosheviçit. Kjo e bëri Kosovën rast unikal, duke ia njohur të drejtën ta refuzojë sovranitetin e Serbisë, ashtu siç mbetet unikal krijimi i shtetit të Izraelit. Holokausti hitlerian solli shtetin e Izraelit, genocidi serb solli shtetin e Kosovës në ato kufij të njohur tashmë nga 113 vende të botës!

Po pse Hashim Thaçi nuk flet asnjëherë në bisedime e në këtë postim për thelbin e çeshtjes?! Ku i fle atij lepuri?! Sepse me deklaratat e tij ai ka marrë përsipër rolin e spikerit, zëdhënësit të Serbisë! Mesa duket edhe kjo që shkroi sot në FB ishte formuluar në Beograd ose zyrat e kryeministrit të Shqipërisë në Tiranë! Ai e di se masakrat serbe në Kosovë, përdhunimet, zhdukja e mijëra shqiptarëve sot ende të pagjetur, djegjet massive të pronave të shqiptarëve, dëbimi i mbi një milionë prej tyre janë shkaku i ndarjes së Kosovës nga Serbia!

Ndërhyrja e NATO-s, lufta për liri dhe shpallja e pavarësisë janë pasoja. Pasoja nuk mund të shërbejë si rast sui generis, Veçantinë e japin shkaqet.

Për ta çuar më tej këtë ide: Pse nuk ia kërkon zoti Thaçi mikut të tij, zotit Vuçiq, publikimin e projektit “Patkoi” të Milosheviçit, projekt i cili në janar 1999 ra në dorë të Joschka Fischer dhe publiku të shohë se cila është e veçanta e asaj që ndodhi në Kosovë?! Nuk ia kërkon, sepse zëdhënësi thjesht merr e lexon ato që shkruan padroni!

Njëmijë herë më shumë ka folur këto vite Vlora Çitaku për krimet monstruoze të Milosheviçit në Kosovë, sesa vetë presidenti i Kosovës?! Frika e zotit Thaçi për të pohuar të vërtetën e krimeve të Milosheviçit e të Vuçiqit në Kosovë nuk e ndryshon dot të vërtetën! Ndërkohë Kosovën e bën rast specifik sjellja komike e presidentit të sotëm të saj. Eshtë unike që presidenti i një vendi bën shërbyesin e agresorit, i cili para pak vitesh donte ta zhdukte popullin e tij nga faqja e dheut! Eshtë unike në historinë e shteteve që presidenti i një vendi merr dhe e bën të vetën idenë e armikut të vendit të tij në emër të pajtimit! Kjo komedi tipike shqiptare e kosovare, po, është unike, sui generis! Ato që përmend zoti Thaçi nuk janë të tilla!

Së dyti, zoti Thaçi i emërton “skeptikët” e kritikët e tij të sotëm me ata që ishin skeptikë për pavarësinë e Kosovës. Kot për ta pyetur: A ishte asokohe skeptik ambasadori Albert Rohan, i cili projektoi bashkë me Ahtisaarin dokumentin ndërkombëtar të pavarësisë?! Pse manipulon e nuk thotë dhe në këtë rast të vërtetën presidenti i Kosovës? Nga kush erdhi ideja e ndryshimit të kufijvë? Nga Beogradi dhe Moska. Këta ishin dhe janë kritikët më të mëdhenj të planetit sa i përket shpalljes së pavarësisë së Kosovës?! Serbia dhe Rusia përhapën dhe përhapin panikun se “pavarësia e Kosovës” do të destabilizojë rajonin dhe Europën! Ndërsa sot ato thonë se “ndarja e Kosovës nuk sjell destabilizim”! Ndërkohë zoti Thaçi është vënë në rolin e spikerit të lajmeve që vijnë nga Beogradi e Moska. Në mbështetje të tij janë shërbëtorët mediatikë që shpërndajnë hartat e shkëmbimit të territoreve!