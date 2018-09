Kryeministrit nuk mund t’i besojmë, ai të shet te kriminelët!

Pas vrasjes se 43 vjeçarit në Memaliaj, i cili kishte informuar policinë për parcelat e hashashit ka reaguar edhe kreu i grupit të LSI, Petrit Vasili.

Postimi i plotë i Vasilit në Facebook

Kryeministri dje u ngreh si gjeli ne pleh dhe derdelliti me krenari prej gjeli per policine e tij.

U vra me snajper Alket Muho ne Memaliaj se denoncoi parcelat e qeverise.

Po kujt ia denoncojne? Ketij kryeministri qe i mbeshtet trafiqet duke genjyer se ka zhdukur 99% te droges?

Tragjedi e vertete!

Kryeministri eshte i vetmi njeri tek i cili njerezit nuk mund t’i besojne, sepse ai i shet te kriminelet qe ata ti vrasin.

Shteti ka rene, Shqiperia eshte pa qeverisje.

Armiku me i eger i shqiptareve eshte vete kryeministri dhe qeveria e tij.