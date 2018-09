Kryemadhi: Rama dhe familjarët e tij nuk do t’i shpëtojnë Vettingut

Znj. Kryemadhi, dy pyetje mbeten ende pa përgjigje lidhur me nismën e opozitës. A do të prekë Vettingu i politikës të afërmit, familjarët e politikanëve, ashtu sikur ju si opozitë e keni konceptuar këtë nismë?

Absolutisht që Vetingu ndaj politikanëve është një nga gjërat më të rëndësishme, sepse sot ne futëm gjithë Policinë e Shtetit në Veting, futëm gjithë Prokurorinë, Gjykatat, hetuam deri edhe etiketat e bluzave, por mendojmë që edhe politikanët duhet të futen në procesin e Vettingut. E kemi thënë me kohë që, në radhë të parë, duhet të vettohet klasa politike, sepse njerëzit janë mjaft të zhgënjyer nga klasa politike dhe ajo çka e bën akoma dhe më interesante, problemi qëndron tek fakti që qeveria duhet të thotë që është apo nuk është për Vettingun e politikanëve.

Pyetja që ngrihet është a do të përfshihen familjarët?

Patjetër që do të përfshihen familjarët. Pse ju z. Sandri mendoni që ne nuk na janë hetuar familjarët? Na janë hetuar edhe fëmijët e vëllezërve. Të gjithë familjarët tanë që kemi rreth e qark, edhe të gjithë komshinjtë, madje edhe ata që janë matanë rrugës së lagjeve tona. Përveç kësaj, jo vetëm që janë hetuar familjarë, por janë hetuar edhe ata që na kanë vdekur, duke i hetuar se ç’kanë bërë para 10 apo 20 viteve. Ajo që sipas meje është më e rëndësishme është që dhe vetë media dhe gazetarët duhet të fokusohen në dëshirën e qeverisë për ta bërë apo jo Vettingun. Sepse unë mendoj që gjëja më e rëndësishme e jona është që njerëzit të kuptojnë që, ai që bërtet më shumë: ‘Kapeni ujkun. Kapeni Ujkun!”, është çakalli që e shqeu tufën e deleve. Në këtë rast ne flasim për Edi Ramën. Ne flasim për rrobat e gjyqtarëve, për çantat apo për këpucët e gjyqtarëve apo prokurorëve, por nuk flet njeri për charterat e Edi Ramës, që fluturon çdo javë dhe kush ja paguan charterat Me çfarë parash paguhen dhe ku shkon ky njeri. Ne flasim për taksat e shqiptarëve, flasim për biznesin, shikojmë se si shqiptarët vendosën në radhë për dekodera dhe nuk pyet njeri se sa i kushton kollarja Edi Ramës. Dhe asnjeri nuk e ka hetuar Edi Ramën, as për pasurinë e tij, as për lëvizjet dhe as për familjarët e tij. Vetëm Edi Rama ka baltosur kush i ka dalë përpara rrugës dhe mos u çudisni kur të shihni shumë shpejt që do të baltosë edhe vetë socialistët e tij.

Sipas jush, cili është koncepti i Vettingut? Kush dhe cila trupë do të gjykojë, do të marrë në shqyrtim dhe do të vendosë për pastërtinë tuaj dhe gjithë politikanëve?

Duhet të keni diçka të qartë që Vettingun e shqiptarëve vetëm Edi Rama nuk ka për ta bërë, siç po bën Vettingun e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Amendamentet që ka paraqitur opozita janë shumë të qarta, janë parimore të cilat çojnë drejt një hapësire, ose një hapjeje të një krijimi dhe pastrimi të klasës politike, ku në këtë rast qeveria, mazhoranca apo rilindja duhet të thotë: Është pro apo kundër Vettingut dhe më pas kalojmë në fazën e dytë ku do të vijnë ndryshimet kushtetuese. Mos harrojmë që Partia Demokratike 7 ligjet e Reformës në Drejtësi nuk i ka votuar, por kemi parasysh që është votuar me konsensus të plotë Reforma në Drejtësi. Dhe kushtet për të vazhduar me etapat e tjera më mbrapa, janë shumë të qarta. Platforma që ka paraqitur opozita në Parlament është shumë e qartë, është shumë e thjeshtë dhe kuptohet nga të gjithë. Pavarësisht që ne shikojmë vetë Partinë Socialiste për të krijuar një tymnajë për të thënë se kush do të bëjë Vettingun. Po normal që Vettingun s’ka për ta bërë as Taulant Balla, as Engjëll Agaçi dhe as Edi Rama. Nuk ka për ta bërë as ONM-ja Vettingu i politikanëve do të bëhet nga ato institucione të Drejtësisë të cilat nuk janë të kapura nga krimi i organizuar.

Pyetja që kam për ju: Do të ishit kundër që Vettingun, pra kontrollin tuaj, të klasës politike, ta bënte një trup ndërkombëtar për shembull? Është e mundur?

Për çfarë jemi? Për protektorat apo vend i pavarur sovran? Sepse na kanë ardhur këta ndërkombëtarët , na janë bërë si me i pas nënë dhe babë, sikur ne të gjithë kemi lindur nëpër shtëpitë e fëmijëve. Ajo çka është më qesharake, ky komunitet ndërkombëtar, i cili ka vënë po themi propozime të tjera, grupet e Vettingut që janë të krijuara me votën e PS, sot i ke ata që nuk po pranojnë. Ne po kalojmë gjyqtarë, të cilët nuk arrijnë të sqarojnë apo të deklarojnë që janë me qindra milionë lekë të padeklaruara, me apartamente etj etj, dhe po heqin gjyqtarë apo prokurorë, të cilët mund të kenë pasur nën hetim po themi familjarë të z. Rama apo njerëz që janë të lidhur me grupin e z. Rama, të cilët po u heqin të drejtën e ushtrimit të profesionit, për shkak sepse nuk kanë deklaruar një fjalë të viteve ’85, të cilën e ka shitur në varrezë për pjesë këmbimi.