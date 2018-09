Kryemadhi: Krimi i organizuar ka shtritë tentakulat deri në institucionet ndërkombëtarë

Kreu i LSI-së, Monika Kryemadhi, të shtunën, foli për aktualitetin politik dhe ngërçin e krijuar me Prokurorinë e Krimeve të Rënda.

Pasi, ndaj 10 prokurorëve nisi procedimi disiplinor sepse refuzuan shortin për çështjen Shullazi.

E ftuar në Neës24, kryemadhi deklaroi se kryeprokurorja nuk mund të caktojë prokurorë për dosjet, pasi kjo bëhet me short.

Ajo u shpreh, për nga mënyra se si u zgjodh Arta Marku, kështu do ndodhte.

Nuk kam asnjë dilemë se do shkonim drejt shkrirjes së Prokurorisë. Sepse synim mbetej mbyllja e hetimeve për Shullazin deh Tahirin. Ne nuk mendonim se do shkonim kaq larg, por me bekimin e EURALIUS tregon se krimi i organizuar i ka shtrire tentakulat deri në institucionet ndërkombëtare.

Sipas saj, nuk u mendua se papërgjegjshmëria e tyre do të arrinte në këtë fazë. Kreu i LSI-së, tha se opozita ka bërë padi ndaj Arta Markut, si dhe do depozitohet çdo padi.

Për mua gjuetia e shtrigave ndaj prokurove ka qenë shantazhuse qe të asimilohej pushteti i tyre në duar të Edi Ramës. Prokuroja nuk ka kompetencë për të caktuar prokurorë për dosjet, pasi kjo bëhet me short.

Bajrajt, bodigardë të Bushatit

Kapja e reformës në drejtësi nuk sjell gjë tjetër vetëm pasiguri tek shqiptarët.

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi i thellon më tej akuzat e opozitës për lidhjet e ministrit të Jashtëm Ditmir Bushati me anëtarë të klanit Bajri, 11 prej të cilëve u goditën nga policia në sajë të operacionit “Oaz”.

Në një intervistë për emisionin “Kjo Javë”, Kryemadhi insiston se ministri Bushati kishte lidhje me këtë bandë, madje thekson se disa prej tyre i përdorte si bodyguard gjatë fushatës elektorale të 2017-ës.

“E inkurajoj Policinë e Shtetit për këtë operacion, por uroj që të disponojnë dokumente dhe prova që gjykatat mos t’i lirojnë pas disa orësh.

Ky ishte operacion në bashkëpunim me partneritet ndërkombëtarë, por jam e shqetësuar se është i lidhur Rama e Bushati me këtë bandë e sa kanë ndikuar në rezultatin zgjedhor 2017, jam e shqetësuar se sa janë përfshirë në institucionet shtetërore. Bushati i ka patur bodiguardët e vet në fushatën elektorale, ndërsa Rama i ka lejuar të qarkullojnë me makina të blinduara në Shkodër”, u shpreh Kryemadhi.