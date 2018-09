Jeto më shëndetshëm me shtatë këshilla të thjeshta

Shtatëshja e thjeshtë është projektuar nga Shoqata Amerikane e Zemrës me qëllim të përmirësimit të shëndetit duke edukuar publikun se si të jetojë më mirë.

Këto masa kanë një gjë unike të përbashkët: çdo person mund t’i bëjë këto ndryshime, hapat nuk janë të shtrenjtë për t’u marrë dhe madje këto modifikime të thjeshta në stilin e jetës do të bëjnë një ndryshim të madh në shëndetin tuaj. Filloni me një ose dy.

Kjo listë e thjeshtë me shtatë hapa është përpunuar për të na dhënë atë që të gjithë e shpresojmë – një jetë të gjatë, produktive dhe të shëndetshme.

Këta shtatë hapa të thjeshtë janë siç vijojnë :

– Menaxhimi i presionit arterial – si faktori kryesor i sëmundjeve të zemrës.

– Mbajtja nën kontroll e kolesterolit – kolesteroli ndikon në formimin e pllakave sklerotike që bllokojnë arteriet dhe shkaktojnë sëmundje të ndryshme të zemrës.

– Reduktimi i sheqerit në gjak – Niveli i lartë i sheqerit në gjak dëmton zemrën, veshkat dhe nervat.

– Aktiviteti i rregullt fizik – aktiviteti fizik ditor rritë gjatësinë dhe cilësinë e jetës.

– Ushqimi i shëndetshëm – Një dietë e shëndetshme është një nga armët më të mira për luftimin e sëmundjeve kardiovaskulare.

– Humbja peshës – Kur largoni kilogramët e tepërt dhe yndyrnat e panevojshme, ju zvogëloni barrën në zemrën, mushkëritë, enët e gjakut dhe skeletin tuaj.

– Mospirja e duhanit – Duhanpirësit kanë një rrezik më të lartë në zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Nëse pini duhan, ndërprerja e pirjes së duhanit është gjëja më e mirë që mund të bëni për shëndetin tuaj.