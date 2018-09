I dërguari i Shullazit takoi Arta Markun? PD kërkon hetim dhe pezullim të menjëhershëm të Markut

Partia Demokratike i ka kërkuar Prokurorisë së Tiranës të pezullojë nga detyra Prokuroren e Përgjithshme të Përkohshme Arta Marku dhe të nisë hetimet ndaj saj. Deputeti Enkelejd Alibeaj ka dalë sot në selinë e PD duke deklaruar se, kryeprokurorja në këto 9 muaj i ka shërbyet vetëm një qëllimi, shkatërrimin e ekipit që po heton Tahirin dhe shpërbërjen e ekipit që po heton Shullazin.

“Arta Marku gjatë 9 muajve në krye të prokurorisë i ka shërbyer vetëm një qëllimi shkatërrimin e ekipit që po heton Tahirin dhe shpërbërjen e ekipit që po heton Shullazin. E realizoi qëllimin në krye të 9 muajve. Opinioni u njoh dje me padinë e PD-së ndaj kryeprokurores. Mediat kanë sjellë prova të cilat faktojnë se pasi largoi Elisabeta Imerin nga çështja Tahiri, Arta Marku largoi dhe Besim Hajdarmatajn në të njëjtën ditë kur u kërkua sekuestrimi i pasurive të Habilajve mes tyre dhe ‘Audi’ i famshëm. Shpërdorimi i detyrës nga Arta Marku kërkon hetim të shpejtë nga Prokuroria e Tiranës për të mos lejuar shkatërrimin e çështjeve të tjera. PD i bën thirrje prokurorisë së Tiranës të urdhërojë pa vonesë pezullimin e Arta Markut dhe hetimin e saj.

Cilat janë lidhjet direkte apo indirekte të Arta markut me Edi Ramën? Çfarë komunikimesh ka Arta Marku me Engjëll Agaçin dhe si kanë ndikuar? Çfarë i kanë kërkuar Markut, Xhafaj, Ulsi Manja, Ermonela Felaj apo ndonjë deputet i PS? A ka pasur kontakte Marku me ndonjë të dërguar të Shullazit?

Të hetohet çdo lëvizje në Prokurori që nga koha kur është emëruar në detyrë Arta Marku. Hetimi dhe pezullimi i Markut është shërbimi më i madh që prokurorët mund t’i bëjnë drejtësisë”, deklaroi Alibeaj.

Deklarata e plotë e Enkelejd Alibeajt

Në mënyrë të qëllimshme dhe aktive, Arta Marku, gjatë 9 muajve në krye të prokurorisë i ka shërbyer vetëm një qëllimi: shkatërrimin e ekipit që po heton Saimir Tahirin dhe shpërbërjen e ekipit që nxori para drejtësisë, Emiljano Shullazin.

Me këtë detyrë Arta Marku u emërua në mënyrë të paligjshme nga Edi Rama në krye të prokurorisë dhe, duke goditur prokurorët e të dy dosjeve, e realizoi qëllimin brenda 9 muajsh. Opinioni publik u njoh ditën e djeshme me padinë e Partisë Demokratike ndaj kryeprokurores që, në shpërdorim të detyrës, i shërbeu Edi Ramës dhe krimit, për dështimin e hetimeve ndaj Saimir Tahirit.

Mediat kanë sjellë prova që faktojnë se, pasi largoi Elisabeta Imerin nga çeshtja Tahiri, Arta Marku, largoi nga Prokuroria e Krimeve të Rënda edhe Besim Hajdarmatën, në të njëjtën ditë që u kërkua sekuestrimi i pasurive miliona euroshe të Habiljave dhe i audit të famshëm të Saimir Tahirit, AA 003 GB, me të cilin Habiljat bënin trafik ndërkombëtar droge.

Shpërdorimi i detyrës nga Arta Marku është një çështje që kërkon hetim të shpejtë nga Prokuroria e Tiranës, për të mos lejuar shkatërrimin e mëtejshëm të çështjeve Tahiri, Shullazi apo ndonjë dosjeje tjetër për të cilën është shqetësuar Edi Rama.

Partia Demokratike i bën thirrje Prokurorisë së Tiranës të urdhërojë pa vonesë pezullimin nga detyra të Arta Markut dhe të nisë hetimin ndaj saj. Është po kaq urgjente nevoja për të verikuar: • Cilat janë lidhjet direkte apo indirekte të Arta Markut me Edi Ramën.

Çfarë komunikimesh ka Arta Marku me Engjëll Agaçin dhe si kanë ndikuar ato në shkatërrimin e hetimeve për “Tahirin” dhe zvarritjen e ccështjes “Shullazi”. Çfarë i kanë kërkuar kryeprokurores Fatmir Xhafaj, Ulsi Manja, Ermonela Felaj apo ndonjë deputet tjetër socialist. • Hetimet duhet të qartësojnë a ka patur kryeprokurorja kontakte me avokatët apo të dërguar të Emiljano Shullazit.

Gjithashtu, është po aq e rëndësishme të hetohet me shpëjtësi baza ligjore për çdo emërim, lëvizje, transferim në prokurori, që nga koha kur në krye të saj është Arta Marku. Hetimi pa vonesë për padinë penale të opozitës dhe pezullimi i Arta Markut nga detyra është shërbimi më i madh që prokurorët e ndershëm mund t’i bëjnë drejtësisë, duke mos lejuar që një kryeprokurore e përkohshme, shërbëtore e krimit, t’i bëjë Shqipërisë një dëm të përhershëm.