Fryrja e barkut, aknet, zbardhja e gjuhës, ja çfarë paralajmërojnë

Trupat tanë janë në një mision, që nuk mbaron kurrë, për të komunikuar nga jashtë se çfarë ndodh brenda nesh. Ndonjëherë këto shenja janë shumë të zbehta ose ne nuk i kushtojmë mjaftueshëm vëmendje, derisa të jetë shumë vonë.

Një dietolog ka zbuluar si të zbulojmë disa sinjale shëndetësore që trupi dërgon kur diçka nuk shkon me organizmin.

Bark të fryrë

Të gjithë ne kemi vuajtur në një moment të caktuar nga fryrja e barkut. Kjo ndjesi e mundimshme zhvillohet zakonisht kur e keni stomakun plot – me ushqime, lëngje ose gazra. Trupi po përpiqet të paralajmërojë se nuk po e tresni ushqimin si duhet ose keni alergji ndaj ushqimeve ose intolerancë, si ndaj laktozës, grurit etj. Shkaqe të tjera të fryrjes së barkut mund të jenë: çrregullimet hormonale, kandida, kapsllëku, stresi, sindroma e zorrës së irrituar etj.

Inflamim të lëkurës dhe shfaqje të akneve

Shkaqet e inflamacionit të lëkurës dhe akneve variojnë nga një person në tjetrin. Megjithatë, shkaqet më kryesore lidhen me hormonet. Testosteroni është hormoni që nxit më shumë shfaqjen e akneve, prandaj ato janë më problem për meshkujt dhe adoleshentët në veçanti.

Gratë gjithashtu zhvillojnë akne rreth 1 javë para ciklit menstrual për shkak të rënies së niveleve të estrogjenit. Gratë me sindromën e vezores policistike kanë një çrregullim të niveleve të testosteroniz, prandaj rishfaqja e herëpashershme e akneve (së bashku me shtimin në peshë përreth belit dhe shfaqje të qimeve më trup) është një nga simptomat kryesore të sindromës policistike të vezores.

Nëpërmjet shfaqjes së akneve, trupi mund t’ju paralajmërojë për një problem të fshehtë hormonal ose me sistemin tretës. Dieta e varfër, stresi dhe alergjitë janë disa shkaqe të tjera të zhvillimit të akneve.

Një shtresë e bardhë në gjuhë

Një shtresë e hollë, e bardhë, në gjuhë mund të paralajmërojë për një problem me sistemin tretës, mungesë të hekurit ose vitaminës B, ndoshta edhe diabet.

Në rastin e mungesës së hekurit dhe vitaminës B, ka shumë mundësi që të ndiheni vazhdimisht të lodhur.