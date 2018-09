Ekzekutimi i vajzës jetime në studio televizive nga Rama-Xhafa-Balla

Sali BERISHA

Tani pritet qe Xh. M. te denohet nga keta mafioze per deshmi te rreme!

Te dashur miq, mbreme, pas njerit prej denoncimeve me tronditese ne historine e ketij vendi te oficerit te policise gjyqesore Emiljano Nuhu, shqiptaret pane ne nje ekran televiziv te kontrolluar nga narkoqeveria, njeren pre skenave me horror te jetes tyre, ekzekutimin live ne studion televizive te nje vajze 24 vjeçare, viktimes Xh M, per fajin e vetem se ajo kishte denoncuar ne komisariatin e policise nr. 3 te Tiranes kriminelin ne kerkim, birin e pushtetit Rexhep Rraja.

Sipas deshmise se viktimes XH.M ne komisariatin Nr 3 te Tiranes, deshmi e cila nga ky komisariat ju dergua per ndjekje komisariatit te Krujes, i shume kerkuari qe ne vitin 2017, Rexhep Rraja e kishte dhunuar dhe kishte ushtruar ndaj saj tortura fizike dhe psiqike prej sadisti te pameshire, i kishte vendosur asaj sa here tyten e revoles ne temth per ta nenshtruar, me qellim perdhunimin e saj. Tragjike eshte se viktimen XH M nuk e ekzekutoi mbreme live ne studio banditi dhe torturuesi i saj, krimineli bir i pushtetit Rexhep Rraja as dhe banda e tij.

Mbreme viktimen ketij krimi te shemtuar Xh.M e ekzekutuan Live ne studion e tyre televizive Faqezi Dorga, Tulant Bega, Geron Veliu, gjithçka me urdher te prere nga Edvin Kristaq Rama.

Keta mafioze ndermoren kete krim, me te shemtuar disa here se sa vete torturat fizike dhe psiqike qe ushtroi ndaj viktimes XH M, krimineli i shume kerkuar qe mbrohej çdo dite nga policia, biri i pushtetit Rrahman Rraja.

Keta mafioze amorale, te cilet krimet dhe lidhjet me kriminelet i kane zhveshur nga çdo ndjenje prinderore, njerezore apo bashkshortore, deshmuan dje se si ne kafsherine e tyre ata mund te perdorin nje vjaze te pambrojtur, jetime, si nje rrecke, si nje skllave, qe me qyte te revoles apo hanxhar te pushtetit detyrohet per vetmbrojtje te ndryshoje deshmite siç i diktojne tashme xhelatet e saj ne krye te mafies se ketij vendi.

I gjithe ky skenar horror u urdherua dhe ekzekutua brenda 3-4 oreve sapo kjo bande mori vesh se oficeri i pergjegjshem i policise gjyqesore Emiljano Nuhu denoncoi implikimin ne krimin e shemtuar te Taulant Balles, te akuzuar me pare per perdhunim te nje vajze te semure me AIDS dhe trafiqe droge, implikimin e Faqezi Droges, ish hetuesit xhelat te sigurimit te shtetit, implikimin e Geron Velise, i cili, ne dekleraten e tij te dt 30 korrik 2018 si reagim ndaj statusit tim ne te cilin denoncoj krimin, shkruan se denoncimi u mor nga oficeret e policise gjyqesore te komisariatit te Krujes kurse mbreme per te pergenjeshtruar akuzat e oficerit Nuhu mashtron paftyresisht dhe shkruan se me dt 21 korrik veprimet hetimore ne komisaritin e Krujes i ka kryer oficeri G. Ç dhe se Emiljano Nuhu kete date nuk ka qene fare ne detyre.

Perveç kesaj, ne komunikaten e dt 30 korrik Ardi Xhafaj nuk pergenjeshtron perfshirjen ne skandal te deputetit Taulant Balla, i akuzuar ne statusin tim te dt 29 korrik, kurse dje qellimi kryesor i komunikates ishte mohimi i angazhimit te Balles ne lirimin e banditit bir pushteti Rexhep Rraja (lexoni statuset e mia dhe komunikatat e Geron Velise)

(Por mbreme ne pame vetem puntaten e pare te skenarit banditesk horror te ketyre mafiozeve ne krye te pushtetit. Puntata tjeter, ne qoftese ne nuk reagojme, do te jene ndeshkimi dhe burgosja e viktimes XhM per deshmi te rreme ose ndonje doze fostoksine apo nje bresheri per vetvrasje si i ndjeri shofer i Faqezi Droges etj etj.

I bej thirrje komunitetit nderkombetar te marre ne mbrojtje viktimen XH M per te shpetuar nje jete nga kthetrat vrastare te shtetit mafioz.

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete qendrim kriminal ndaj viktimes XH M te mafiozeve ne krye te pushtetit Rama, Xhafa, Balla, u bej thirrje shqiptareve te ngrihemi per te shpetuar kete vend sa me pare nga kjo bande kriminale mafioze qe po shkaterron te ardhmen tone. sb

—- Statusi im i dt 29 korrik per ngjarjen

Krim i shemtuar!

Narkopolicia fsheh me urdher te Edvinit perdhunimin e nje vajze nga djali i deputetit te narkopartise.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital!

Para 10 ditesh djali i deputetit te qytetit kruje z Rrahman rraja ka dhunuar nje vajze me mbiemer maloku nga fshati zeze i njesise administrative nikel, vajza ka bere denoncim ne drejtorin e policise tiran dhe i eshte deleguar per veprime policise se rajonit f kruje.policia f kruje ka thirrur vajzen dhe ka manipuluar denoncimin duke i bere akt pajtimi,por vajza ka shkuar ne zyren e shcb durres e ka ri bere denoncim dhe ceshtja ka ardhur perseri ne policin e f krujes.ne rajonin e policise f kruje punon vellaj i deputetit inspektor Bashkim rraja. Inspektori i krimeve dhe opgj jane nen presion e trysnine e deputetit rrahman rraja e te kry te bashkis z artur bushi dhe dhe vellajt te deputetit xhelal rraja qe eshte drejtor i postes kruje e nderhyrjes se z taulant balla kane bere te mundur mos ndalimin e djalit te deputetit dhe ceshtja ka shkuar ne prokurin e krujes ne heshtje.vajza e familja e saj jan nen presion psikologjik e dhune verbale. Kjo tregon se krimi mbrohet nga pushteti sic u mbrojt autori i vrasjes se biznesmenit ne sarande kejsi hysa qe u vra para ca ditesh.kejsi hysa ishte person ne kerkim me biznes ne nikel ku ne lokalin e tij pinin kafe policet e behej pazari i kanabisit e aty jepeshin parat me fajde. Ne shum krime policia mbyll syte nga presioni dhe populli hesht se frika e dhunes nga njerzit me begraunde kriminale me pushtet vendosin gjoba e tritol e kontrollojn administraten e bashkis si nga punesimet ndertimet pa leje dhe financimet per investime.

—— Reagimi i policise ndaj statusit tim me dt 29 korrik 2018

Njoftimi i policisë

Sqarim