Duhet bashkim kundër krimit dhe korrupsionit në qeveri

Nga Naim Hasani

Dega e Partisë Demokratike në Britani të Madhe përshëndet marrëveshjen e arritur mes Kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë z. Lulzim Basha dhe Kryetarit të Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet z.Shpëtim Idrizi.

Afrimi i çdo partie, çdo grupimi tjetër politik apo jo dhe çdo intelektuali dhe qytetari të ndershëm me Partine Demokratike dhe liderin e saj z. Lulzim Basha, me dëshirën dhe vendosmërinë për një ndarje njëherë e përgjithmonë nga një qeverisje pseudo Rilindase, e cila fatkeqësisht i ka prere shpresat shumicës dërrmuese të shqiptarëve, përfshi edhe socialisteve të ndershëm, është një domosdoshmëri imediate dhe parësore, qe mund dhe duhet të arrihet sa më pare.

Bashkimi historik duhet të arrihet, për te ju kundërvënë më të gjitha mjetet demokratike dhe paqësore, krimit dhe korrupsionit skandaloz qe ka pushtuar çdo qelize të shoqërisë shqiptare.

Pasurimi i një qeverie dhe qëndrimi i saj në pushtet duke i dhënë pushtet krimit dhe fuqizuar kriminelet, për te frikësuar shpirtin liridashës të njerëzve të thjeshte dhe të ndershëm, duke i detyruar të largohen në mase nga Shqipëria me të paktën 370,000 shqiptare të larguar ne 6 vitet e “Rilindjes”, nuk është dhe kurrë nuk mund të jete pjese e një shoqërie Evropiane dhe Demokratike e të pakorruptuar, qe duhet medoemos të ndërtoje Shqipëria për ty bere anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Europian.

Ju bëjmë thirrje rinise shqiptare dhe inteligjencës në përgjithësi, të mos zgjedhin largimin nga trungu, por të zgjedhin qëndrimin e tyre në atdhe dhe të ndihmojnë Partine Demokratike dhe liderin e opozitës shqiptare në përpjekjen finale për pastrimin e çdo dege dhe çdo qelize të shoqërisë shqiptare nga kanceri qe ka injektuar “Rilindja”.

Kjo është e vetmja rruge për te ju ngjallur shpresën dhe besimin shqiptarëve se e ardhmja e tyre është në Shqipëri dhe jo neper bote.

Partia Demokratike dhe z. Basha, si një lider më orientim tërësisht perëndimore, duhet dhe do të dine t’i udhëheqin shqiptarët drejt një të ardhme dhe alternative, larg nga modeli qe të gjithë shohin dhe prekin përditë, më shpresën për një Shqipëri më një drejtësi te pavarur, ku vetingu kryesor të filloje nga politika dhe politikanet.

Ndarja e politikes dhe parlamentit shqiptar nga krimi dhe kriminelet është një domosdoshmëri ekzistenciale, pa të cilën nuk mund të kemi as drejtësi të pavarur dhe as shtet ku sundon ligji dhe vetëm ligji.

Vetëm më një politike dhe politikane të pastruar nga krimi dhe kriminelet, mund të sigurohet dhe respektohet vullneti i qytetareve dhe garantimin e votës se tyre të lire dhe të pavarur, si simboli më i fuqishëm i demokracisë, para se cilës përulet çdo politikan dhe qytetar në boten e qytetëruar dhe demokratike dhe ndarja njëherë e përgjithmonë nga oligarkia, autoritarizmi dhe rrëshqitja në diktaturën e krimit dhe padrejtësisë. Zoti e bekoftë Shqipërinë dhe shqiptarët kudo qe ndollën!!

Autori është kryetar i Degës se Partisë Demokratike në Britani të Madhe!